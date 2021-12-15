В ходе заседания члены Синода высказали недовольство тем, что в Русском экзархате в Западной Европе приняли в свой штат запрещённых в РПЦЗ священнослужителей…

8 — 9 декабря 2021 года под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона состоялось первое с декабря 2019 года очное заседание Священного Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви. В работе собрания приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней и Манхэттенский Николай, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Открыв заседание, митрополит Иларион поздравил Преосвященных архиереев с юбилеем 100-летия I Всезарубежного Собора, прошедшего в Сремских Карловцах (Сербия) в ноябре 1921 года. Его Высокопреосвященство выразил радость по поводу первой за два года пандемии братской встречи архипастырей.

Приняв повестку заседания, члены Архиерейского Синода выслушали сообщение начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (в составе Русской Зарубежной Церкви) архимандрита Романа (Красовского) о положении дел в её обителях на Святой Земле, о прошедшем накануне престольном празднике Александровского подворья на «Русских Раскопках» в Иерусалиме и о ремонтно-строительных работах, проводимых в Вифанской школе. В конце своего выступления архимандрит Роман предложил архипастырям направлять своё духовенство на Святую Землю для отдыха, совершения паломничества по святым местам, несения чреды служения и поддержания монашествующих.

Затем секретарь Архиерейского Синода по межправославным отношениям епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней выступил с сообщением о событиях в православном мире. Во время пространного доклада владыки были рассмотрены неканонические действия митрополита Дубнинского Иоанна, незаконно принявшего ряд клириков Русской Зарубежной Церкви без канонического отпуска. Были рассмотрены и определения Духовного суда Великобританской епархии по делам этих священнослужителей. Затем владыка Ириней рассказал о своём недавнем посещении Архангело-Михайловской приходской общины в Каннах (Франция), которая окормляется священником Антонием Одайским. Архипастырь выразил надежду, что эта большая и активная община в ближайшее время вернется в свой храм, т.к. в ноябре текущего года суд в Грассе постановил, что Архангело-Михайловская церковь в Каннах принадлежит России.

По докладу заместителя председателя Синодального отдела по работе с молодежью протоиерея Андрея Соммера Архиерейский Синод постановил созвать съезд молодежи приходов Северной Америки в Солт-Лейк-Сити (Юта, США). Съезд пройдет при Георгиевской церкви в этом городе с 13 по 19 июня 2022 года.

Архиерейский Синод также рассмотрел различные церковно-дисциплинарные и административно-хозяйственные вопросы, а также и ряд ходатайств Преосвященных архипастырей, представивших своих клириков и прихожан к церковным наградам.

Заседание завершилось торжественными богослужениями престольного праздника Знаменского собора. В пятницу, 10 декабря, за Божественной литургией Преосвященные члены Архиерейского Синода совершили архиерейскую хиротонию архимандрита Иова (Бандманна) во епископа Штутгартского, викария Германской епархии. Во время этого богослужения Синодальным хором (регент — В.С. Ган) исполнялись духовные сочинения и гармонизации композиторов Русской Зарубежной Церкви.

В субботу, 11 декабря, в Знаменском соборе новый архипастырь совершил свою первую Божественную литургию архиерейским чином.

Следующее заседание Священного Архиерейского Синода состоится 22 февраля 2022 года.

Русская линия