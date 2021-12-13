13 декабря 2021 года тринадцать христианских Предстоятелей Церквей Иерусалима выступили с заявлением, обратив внимание еврейских властей и общественности на угрозу христианскому присутствию на Святой Земле, вызванную, в частности, деятельностью радикальных группировок, — на факты физических нападений и оскорблений в отношении духовенства, атак на христианские храмы и актов вандализма в отношении святынь, а также на попытки нарушить целостность и культурное своеобразие Христианского квартала Старого города с целью изгнать в конечном итоге христианскую общину из Иерусалима, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В числе поставивших подписи под обращением — Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, Армянский Патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, Апостольский администратор латинского Иерусалимского Патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие христианские лидеры региона.

Текст заявления приводится ниже полностью:

«Повсюду на Святой Земле христиане становятся жертвами частых и продолжительных нападений со стороны крайне радикальных группировок. С 2012 г. священники и другие представители духовенства подвергаются бесчисленным физическим нападениям и оскорблениям, происходят атаки на христианские храмы, совершаются акты вандализма и осквернения в отношении святых мест, не прекращается запугивание местных христиан, которые всего лишь хотят свободно исповедовать свою веру и жить обычной жизнью. Планомерно применяя подобную тактику, радикальные группировки пытаются изгнать христианскую общину из Иерусалима и других областей Святой Земли.

С благодарностью мы отмечаем, что израильское правительство публично взяло на себя обязательство обеспечить безопасность христиан и защитить их дома на Святой Земле, а также сохранить христианскую общину как неотъемлемую часть местного сообщества с его многообразием. Свидетельством предпринимаемых в этом направлении усилий мы считаем действия правительства, направленные на оказание содействия миллионам христианских паломников, посещающих святые места данного региона. В связи с этим серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что усилия на общенациональном уровне сводятся на нет из-за неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество.

Принцип защиты особых исторических кварталов Иерусалима в их духовном и культурном своеобразии уже закреплен в законодательстве Израиля применительно к Еврейскому кварталу. Несмотря на это, добиваясь ослабления христианского присутствия, радикальные группировки продолжают скупать стратегически важную недвижимость в Христианском квартале, прибегая к тайным махинациям и тактике запугивания, чтобы выселить жителей из их домов. Это приводит к значительному сокращению численности христианского населения и дальнейшему нарушению исторических паломнических маршрутов между Вифлеемом и Иерусалимом.

Христианский паломнический туризм, являясь правом каждого христианина в мире, приносит огромную прибыль Израилю, способствуя развитию его экономики и общества. Согласно недавнему отчету Бирмингемского университета, христианские паломничества и туризм приносят три миллиарда долларов экономике Израиля. Местная христианская община, в количественном отношении небольшая и всё более уменьшающаяся, в то же время оказывает несоизмеримо большой спектр услуг в различных сферах, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в Израиле, Палестине и Иордании.

Ввиду того, что местные политические власти Израиля, Палестины и Иордании публично заявляли о готовности встать на защиту религиозной свободы, мы призываем их как можно скорее инициировать диалог с нами, лидерами Церквей, дабы:

1. ответить на вызовы, которые действия радикальных группировок в Иерусалиме бросают как христианской общине, так и принципу верховенства закона, и сделать всё для того, чтобы ни один гражданин и ни одна организация не сталкивались с угрозой насилия и запугивания;

2. начать диалог с целью создания особой христианской зоны культурного наследия, дабы обеспечить целостность Христианского квартала в Старом городе Иерусалима и сохранить его уникальное своеобразие и наследие ради благоденствия местной общины, страны и мира.

Патриархи и главы Церквей Иерусалима

13 декабря 2021 г."

Русская линия