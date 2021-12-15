В книжном клубе «Достоевский» в Москве состоится круглый стол, посвящённый истории Добровольческой армии и новой книге «Добровольцы»…

«Добрая воля к смерти? Феномен добровольчества в годы Гражданской войны в России»

16 декабря 2021 года в книжном клубе «Достоевский» состоится круглый стол «Добрая воля к смерти? Феномен добровольчества в годы Гражданской войны в России».

Характерной чертой вспыхнувшей в России братоубийственной Гражданской войны было формирование в первой половине 1918 г. отдельных частей и целых соединений преимущественно на добровольной основе. Первые части из добровольцев появились в русской армии ещё в 1917 г. для борьбы с внешним врагом. В годы Гражданской войны движение приобрело иные значение и размах, послужив основной для названия самой известной белой армии — Добровольческой.

В рамках дискуссии планируется обсудить вопросы, связанные с комплектованием и социальным составом противоборствующих армий, особенности военной повседневности добровольческих частей, их боеготовность и эффективность.

Мероприятие состоится в книжном клубе «Достоевский» (г. Москва, Воздвиженка, 1). Начало в 19:00.

Модераторы:

• Руслан Григорьевич Гагкуев, д-р ист., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, заместитель исполнительного директора фонда «История Отечества»;

• Константин Александрович Пахалюк, канд. полит. наук, заместитель директора Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества;

Участники дискуссии:

• Александр Николаевич Алекаев, меценат, автор проекта серии «Белые воины», вице-президент Скобелевского комитета;

• Светлана Геннадьевна Шилова, канд. ист. наук;

• Федор Александрович Гущин, военный историк, соавтор книги «Добровольцы»;

• Александр Витальевич Репников, д-р ист. наук, начальник отдела Центр документальных публикаций Российского государственного архива социально-политической истории;

• Дмитрий Игоревич Петин, канд. ист. наук, руководитель Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области;

• Александр Васильевич Окороков, д-р ист. наук, заместитель директора по научной работе Института наследия;

• Михаил Андреевич Малиновский, вице-президент общества «Наследие империи»;

• Петр Николаевич Базанов, д-р ист. наук, профессор Санкт-Петербургского университета культуры и искусств;

• Владимир Владимирович Симендей, канд. ист. наук, главный редактор Журнала восточноевропейских и российских исследований;

• Олег Вячеславович Чистяков, канд. ист. наук, главный специалист Российского государственного военно-исторического архива;

• Юрий Сергеевич Пыльцын, канд. ист. наук, старший преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии;

• Евгения Вадимовна Савельева, канд. ист. наук., доцент Московского государственного университета пищевых производств;

• Николай Дмитриевич Постников, канд. ист. наук, доцент Московского государственного областного университета.

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