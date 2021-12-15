Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о планах властей по возрождению Отроча монастыря, уничтоженного большевиками в 1930-е годы. «Важно создать условия для его восстановления, планируем это делать с участием общественности. Отроч монастырь очень важен как элемент исторического наследия Тверской области. Эта тема обсуждалась на нашей недавней встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом», — заявил глава региона, слова которого приводит Интерфакс.

Игорь Руденя добавил, что место, где на протяжении восьми веков находился Успенский Отроч монастырь, а в 1930-е годы был построен речной вокзал, связано с событиями, важными для истории Твери, с именами государственных и религиозных деятелей. Поэтому было принято решение о включении этой территории в культурно-исторический кластер, который объединит ключевые образовательные, туристические, музейные направления и станет культурным ядром города.

Отроч монастырь основан в середине XIII века. В 1531 году сюда был сослан преподобный Максим Грек, который провёл в его стенах 20 лет, написав здесь многочисленные богословские труды. Сюда же после своего изгнания с московской кафедры был сослан митрополит Филипп, здесь он принял мученическую кончину.

При большевиках, в ноябре 1918 года, обитель закрыли, а в 1930-е все его постройки, кроме Успенского собора, были снесены.

Русская линия