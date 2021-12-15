Русская линия
Сводка новостей от 15 декабря 2021

Леонид Решетников презентовал издание серии «Белые воины» «Добровольцы»
В Москве состоялось отчётное собрание благотворительного фонда «Наследие», при помощи которого новая книга увидела свет…

Леонид Решетников презентовал издание серии *Белые воины* *Добровольцы*14 декабря 2021 года в актовом зале здания «Института Наследия» на Берсеневской набережной в Москве состоялось отчётное собрание некоммерческого благотворительного фонда «Наследие» и «Союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи», в рамках которого состоялась презентация очередной книги популярной серии «Белые воины» «Добровольцы», сообщает официальный сайт Фонда «Наследие».

С отчетным докладом выступил президент Фонда «Наследие» и председатель координационного совета «Союза «Наследие Империи» генерал-лейтенант Леонид Решетников, презентовавший успешно реализованные проекты года уходящего и рассказавший о планах на год наступающий.

В своём обстоятельном выступлении генерал Решетников представил собравшимся изданное при поддержке руководимых им организаций уникальное издание, посвящённое офицерам-добровольцам, участникам Гражданской войны в рядах армий Южного и Восточного фронтов Белого движения.

Книга была с радостью воспринята собравшимися, которые с интересом выслушали рассказ Леонида Решетникова о новом издании.

Отчетное собрание традиционно завершилось дружеским чаепитием и дружеским общением в неформальной обстановке.

Русская линия

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Леонид Решетников презентовал издание серии «Белые воины» «Добровольцы»
В Москве состоялось отчётное собрание благотворительного фонда «Наследие», при помощи которого новая книга увидела свет...

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