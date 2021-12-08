В номинации «Просвещение по радио и ТВ»

7 декабря 2021 года в Московском театре мюзикла состоялось вручение первой Просветительской премии Российского общества «Знание». В шорт-листы вошли 103 претендента на победу, из числа которых жюри определило лауреатов премии. Лучшими из более, чем 3 тысяч номинантов были названы 14 проектов, 11 просветителей и одна компания.

В номинации «Просвещение по радио и ТВ» победил документальный фильм митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок», сообщает Православие.Ru.

18-серийный фильм о событиях времен Февральской революции «Гибель империи. Российский урок» вышел на телеканале «Россия 24», а также на онлайн-платформах, включая портал Православие.Ru. В интернете фильм посмотрело более 55 млн человек.

Ранее владыка Тихон также снял фильм «Гибель империи. Византийский урок».

Премия «Знание» учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса просветителя в России. В 2021 году она проводится впервые, однако предполагается, что премия станет ежегодной. В торжественной церемонии награждения приняли участие представители искусства, культуры, науки, бизнеса, медиа-эксперты, авторитетные общественные и государственные деятели.

В состав почетного жюри вошли, в том числе, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, глава «Сбера» Герман Греф, министр культуры РФ Ольга Любимова, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

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