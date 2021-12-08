Новый канцлер Германии Олаф Шольц отказался упоминать имя Божие в присяге при вступлении в должность…

Новый канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шольц в среду принес присягу в бундестаге, опустив из неё при этом упоминание о Боге, сообщает РИА Новости.

Шольц был крещён и принадлежал Евангелической церкви, однако покинул её. В настоящее время он характеризует себя как нерелигиозного человека. Шольц заранее уведомил публику, что не будет использовать фразу «и да поможет мне Бог» из присяги.

Эта фраза есть в тексте присяги в Основном законе страны, но её использование остается на усмотрение политика, дающего клятву.

Меркель, дочь богослова, регулярно использовала эту фразу. Единственным канцлером, который опустил её в тексте присяги, был также социал-демократ Герхард Шредёр. Он при этом считает себя верующим, отказ от использования фразы он объяснял тем, что вера является «личным делом».

В отличие от Шредера Шольц не стал высказывать надежду на помощь Божию при исполнении своих обязанностей во время присяги из атеистических убеждений. Так, что это первый канцлер Германии, который изменяет присягу из-за такого мотива.

«Без Бога ни до порога», — гласит русская пословица. Шольц, похоже, так не считает, а потому остаётся только пожалеть бедолагу. Ведь Бог таким шольцам, и правда, не помощник, а суда Божьего, как известно, «околицей не объедешь».

Русская линия