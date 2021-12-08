Президенту России Владимиру Путину на переговорах с американским лидером Джо Байденом 7 декабря удалось убедить Вашингтон признать за Москвой право на гарантии безопасности и собственную сферу влияния. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» итоги российско-американских видеопереговоров на высшем уровне, сообщает портал Polit.info.

«Нет никаких упоминаний про Крым, никаких упоминаний о российских войсках на Донбассе. Это дорогого стоит, и это очень могло не понравиться Киеву, — предположил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. — Кроме того, есть согласие Москвы и Вашингтона, что Россия высказывает требования к Вашингтону как главному субъекту в НАТО, чтобы США дали какие-то, в том числе, юридические гарантии безопасности для РФ».

Фактически, добавил Погребинский, итогом переговоров Владимира Путина и Джо Байдена стало решение Вашингтона обсудить с партнёрами по Североатлантическому альянсу требование России предоставить ей гарантии безопасности. Это значит, что косвенно Белый дом признал, что у Кремля есть основания для опасений, не отвергнув это с порога.

«Для меня это означает, что это косвенное признание права России на свою зону влияния. И, конечно, к этому так отнесутся и в Киеве тоже. Разговоры о том, что, вот, Путин хотел, чтобы Байден дал ему гарантии, что Украина не вступит в НАТО — никто всерьёз к этому не относился, всем было понятно, что Байден не может этого сказать, — добавил Погребинский. — Думаю, что Москва на это и не рассчитывала».

Для России, по мнению украинского политолога, вполне было достаточно, чтобы Вашингтон признал сам вопрос о гарантиях российской безопасности, которая включает в себя и нерасширение НАТО на Восток, и то, что на территории поблизости от российских границ не будут размещены разнообразные средства нападения. Это признание со стороны США — максимум на что российская сторона могла рассчитывать, и она его получила, отметил Погребинский.

Что касается Украины, то, по словам эксперта, в Киеверазочарованы двумя вещами. Во-первых, «дело идёт к тому, что ситуацию между Украиной и Россией, Украиной и Донбассом будут обсуждать без Киева». Во-вторых, американские законодатели по итогам переговоров отказались от своих санкционных планов против Москвы. Кроме того, Россия и США решили восстановить прежний формат по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Из проекта бюджета США исчезли весьма болезненные для России пункты. Прежде всего, пункт с санкциями против „Северного потока — 2“. Сенат дал понять, что не будет за них голосовать. Это значит, что конгресс от него отказывается. Конечно, это большой удар по ожиданиям практически всех украинских руководителей, которые до последнего времени надеялись, что конгресс с сенатом уломают Байдена и „Северный поток — 2“ зарубят», — заявил Погребинский в программе «Большая игра».

«Мне кажется важным, что эти переговоры возвратили к жизни новый формат — формат российско-американский по поводу того, что делать на юго-востоке Украины. Теперь он восстанавливается. И я так понял, что руководители США и РФ дали основания считать, что будет поручение соответствующее службам возобновить работу этого формата для реализации минских соглашений», — сказал Погребинский.

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