Новая резолюция ООН, принятая большинством стран мира, указывает, что евреи не имеющей права навязывать свои законы Священному городу Иерусалиму…

В новой резолюции ООН Израиль признается «оккупационной державой», не имеющей права навязывать свои законы Священному городу Иерусалиму, а Храмовая гора упоминается только под её мусульманским названием «Харам аш-Шариф», сообщает Седмица. Ru со ссылкой на Christianheadlines.

Резолюция, вызвавшая особое возмущение в Израиле, была принята 129 голосами против 11, при этом из крупных стран против неё выступили лишь Израиль, США, Канада и Австралия. Храмовая гора — место Первого храма, построенного Соломоном и разрушенного вавилонянами, а также Второго храма, снесенного римлянами. Именно Второй храм некогда посетил Иисус. Западная стена, где молятся и оставляют записки иудеи, является уцелевшей частью этого древнего сооружения, причём гора считается священной и в исламе.

«Любые действия, предпринимаемые Израилем, оккупационной державой, для навязывания своих законов, юрисдикции и управления Священному городу Иерусалиму, являются незаконными», — гласит текст резолюции ООН. Аналитики и политики особо отметили тот знаковый факт, что в резолюции отсутствует название «Храмовая гора», которая именуется не иначе как Харам аш-Шариф. Авторы резолюции призывают «сохранить неизменным исторический статус-кво в Харам аш-Шарифе», хотя уже одно это название воспринимается в Израиле как посягательство на эту самую «неизменность».

«Упоминая Храмовую гору, самое священное место для иудеев, исключительно под её мусульманским названием, данная резолюция тем самым уже изменяет статус-кво, — гневно заявил посол Израиля при ООН Гилад Эрдан. — Лицемерие этих резолюций поистине возмутительно».

Посол США Ричард Эрдман также выступил с критикой терминологии резолюции, отметив, что она вызывает «серьёзную озабоченность», поскольку ООН тем самым изменяет давно устоявшееся в её документообороте словосочетание «Харам аш-Шариф/ Храмовая Гора», которое является «общепринятым термином, отражающим совместную и разностороннюю историю этого святого места».

«Отказ от этой общепризнанной терминологии вызывает реальную и серьёзную озабоченность, — подчеркнул Эрдман. — Для членов этой уважаемой организации недопустимо с моральной, исторической и политической точек зрения прибегать к формулировке, отрицающей как иудейскую, так и мусульманскую сущность Храмовой горы или Харам аш-Шарифа».

Конечно, резолюция ООН мало, что может изменить в реальном положении дел на Святой Земле. Однако, нельзя не отметить, что еврейские власти своими агрессивными действиями в Иерусалиме настроили против себя большинство стран мира, о чём свидетельствует принятие указанного документа.

Сейчас евреи пользуются полной поддержкой США, а потому могут чувствовать себя в относительной безопасности, однако, политика — вещь изменчивая, и гегемония США в мире со временем может ослабеть. И тогда Израиль столкнётся с большими проблемами.

Русская линия