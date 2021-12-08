Русская линия
Сводка новостей от 8 декабря 2021

В ООН назвали Израиль «оккупационной державой»
Новая резолюция ООН, принятая большинством стран мира, указывает, что евреи не имеющей права навязывать свои законы Священному городу Иерусалиму…

Генассамблея ООНВ новой резолюции ООН Израиль признается «оккупационной державой», не имеющей права навязывать свои законы Священному городу Иерусалиму, а Храмовая гора упоминается только под её мусульманским названием «Харам аш-Шариф», сообщает Седмица. Ru со ссылкой на Christianheadlines.

Резолюция, вызвавшая особое возмущение в Израиле, была принята 129 голосами против 11, при этом из крупных стран против неё выступили лишь Израиль, США, Канада и Австралия. Храмовая гора — место Первого храма, построенного Соломоном и разрушенного вавилонянами, а также Второго храма, снесенного римлянами. Именно Второй храм некогда посетил Иисус. Западная стена, где молятся и оставляют записки иудеи, является уцелевшей частью этого древнего сооружения, причём гора считается священной и в исламе.

«Любые действия, предпринимаемые Израилем, оккупационной державой, для навязывания своих законов, юрисдикции и управления Священному городу Иерусалиму, являются незаконными», — гласит текст резолюции ООН. Аналитики и политики особо отметили тот знаковый факт, что в резолюции отсутствует название «Храмовая гора», которая именуется не иначе как Харам аш-Шариф. Авторы резолюции призывают «сохранить неизменным исторический статус-кво в Харам аш-Шарифе», хотя уже одно это название воспринимается в Израиле как посягательство на эту самую «неизменность».

«Упоминая Храмовую гору, самое священное место для иудеев, исключительно под её мусульманским названием, данная резолюция тем самым уже изменяет статус-кво, — гневно заявил посол Израиля при ООН Гилад Эрдан. — Лицемерие этих резолюций поистине возмутительно».

Посол США Ричард Эрдман также выступил с критикой терминологии резолюции, отметив, что она вызывает «серьёзную озабоченность», поскольку ООН тем самым изменяет давно устоявшееся в её документообороте словосочетание «Харам аш-Шариф/ Храмовая Гора», которое является «общепринятым термином, отражающим совместную и разностороннюю историю этого святого места».

«Отказ от этой общепризнанной терминологии вызывает реальную и серьёзную озабоченность, — подчеркнул Эрдман. — Для членов этой уважаемой организации недопустимо с моральной, исторической и политической точек зрения прибегать к формулировке, отрицающей как иудейскую, так и мусульманскую сущность Храмовой горы или Харам аш-Шарифа».

Конечно, резолюция ООН мало, что может изменить в реальном положении дел на Святой Земле. Однако, нельзя не отметить, что еврейские власти своими агрессивными действиями в Иерусалиме настроили против себя большинство стран мира, о чём свидетельствует принятие указанного документа.

Сейчас евреи пользуются полной поддержкой США, а потому могут чувствовать себя в относительной безопасности, однако, политика — вещь изменчивая, и гегемония США в мире со временем может ослабеть. И тогда Израиль столкнётся с большими проблемами.

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