Законопроект о семейно-бытовом насилии, вызвавший резкую критику в обществе и в Церкви, не будет внесён в Госдуму…

Законопроект о семейно-бытовом насилии, вызвавший негативную оценку Патриаршей комиссии по вопросам семьи, не будет внесён в Думу до конца осенней сессии, как это планировалось ранее, сообщает портал Милосердие.Ru со ссылкой на «СенатИнформ». Такое решение было принято, поскольку примирить сторонников и противников проекта не удалось, рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Разработчики законопроекта хотели бы «консолидировать усилия обеих сторон по профилактике семейно-бытового насилия, а не создавать дополнительное напряжение в обществе», пояснила она.

В такой ситуации было бы правильным продолжить поиск компромисса на площадке Общественной палаты, считает сенатор.

Вместе с тем, юристы указывают, что в действующих законах уже есть административные и уголовные наказания за различные проявления насилия, и основания для профилактических мер. Карелова также напомнила, что в октябре 2021 г. правительством были предложены поправки к уголовному и уголовно-процессуальному кодексу, усиливающие защиту права на личную неприкосновенность.

«В целом работа будет продолжена, и мы открыты к диалогу», — заявила заметительница председателя Совета Федерации.

В 2019 году законопроект, подготовленный рабочей группой при верхней палате, проходил общественное обсуждение на сайте Совета Федерации. При этом было получено более 11 тысяч отзывов, в большинстве — критикующих предложенный документ. Позже они были рассмотрены на консультациях с представителями профильных министерств и общественными деятелями, в том числе с представителями традиционных конфессий, и использованы при доработке проекта. Однако, это не помогло сблизить позиции сторонников и противников закона.

Церковь в лице Патриаршей комиссии по вопросам семьи также выступала категорически против принятия указанного законопроекта.

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