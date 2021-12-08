Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий занял самое высокое место среди духовных лидеров страны в национальном рейтинге влиятельности «Элита Украины — 2021», сообщает Интерфакс.

Рейтинг был составлен Международным экспертным клубом, агентством ElitExpert и представлен на пресс-конференции в Киеве.

Среди публичных фигур Украины, чьи имена представлены в списке, митрополит Онуфрий занимает 40-е место, лидер неканонической новой церкви (ПЦУ) Епифаний Думенко — на 48-м месте, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук — на 72-м, а главный раввин Украины Моше Реувен Асман — на 87-м месте.

При этом нельзя не обратить внимание, что авторитет Предстоятеля УПЦ остаётся крайне высок и только растёт, несмотря на все нападки украинских СМИ и гонения на верующих канонической Церкви на Украине.

Признав украинских раскольников, на Фанаре надеялись, что с Украинской Православной Церковью вскоре будет покончено, и очень быстро все архиереи канонической Церкви перейдут в новосозданную «ПЦУ». Однако, Господь дал Украине такого Предстоятеля, который пользуется не только любовью паствы и непререкаемым авторитетом, но и строго придерживается канонического порядка Церкви.

Русская линия