7 декабря 2021 года в формате видеоконференции состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, о подготовке к которым всё последнее время писали практически все российские и американские СМИ.

Речь, в частности, шла о реализации итогов состоявшегося в июне 2021 года в Женеве российско-американского саммита. «Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договорённостей и сохранения „духа Женевы“ при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем», — говорится на официальном сайт Президента РФ.

В Кремле отметили, что «преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования».

«Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в „нормандском формате“, высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса. Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы „угрожающий“ характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки», — говорится в сообщении Кремля.

«Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений. Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам», — отмечается в сообщении.

При обмене мнениями по информационной безопасности «с обеих сторон подчёркнуто важное значение активно ведущегося диалога по этой теме», «выражена готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».

«Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президент России отметил важность его полноценного выполнения в изначально согласованных рамках. Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по данному вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения», — заявили в Администрации Президента РФ.

В то же время стороны признали, что отношения России и США «по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». «Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе „урезанные“ диппредставительства обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что всё это — следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений».

В завершение президенты договорились продолжать диалог и необходимые контакты.

Русская линия