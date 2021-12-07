Правящий архиерей Курганской епархии считает, что Церковь не может и не должна поддерживать разделение людей на тех, кто привит и непривит, имеет QR-код или не имеет…

Правящий архиерей Курганской и Белозерской епархии митрополит по просьбе телеканала «Царьград» прокомментировал внесение в Госдуму резонансных законопроектов о введении QR-кодов в России, выступив с резкой критикой этой инициативы, сообщает официальный сайт Курганской епархии.

Владыка Даниил, в частности, заявил:

«Я не могу назвать повсеместное введение QR-кодов богоугодным делом. Наш Спаситель сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37).

Бог повелел нам принимать всех людей в Церкви, независимо от их социального статуса, политических взглядов и образа жизни. Наши храмы открыты даже для самых закоренелых грешников, единственное, что от них требуется, — это желание покаяться, исправить свою жизнь.

Но если Госдума примет закон о введении QR-кодов, то региональные власти получат право ограничивать посещение храмов. Есть у тебя код — проходи, нет — останешься без церковных служб, Таинств и главного нашего лекарства — Причастия Святых Христовых Тайн. Но если закон человеческий вступает в конфликт с Божиим законом, то это противоречит нашей христианской совести.

Я вспоминаю, как во время служения в Троице-Сергиевой лавре посещал следственный изолятор. На службу ко мне приходили, исповедовались и причащались и здоровые, и больные. Мы знаем, что заключённые в тюрьмах создают разные касты, от самых высоких до всеми презираемых, но в храме Божием все эти касты упраздняются, и к Чаше Христовой подходят все без исключения. А сейчас нам предлагают разделять людей — на привитых и не привитых, болевших и не болевших, имеющих QR-код и не имеющих его. С этим я как священнослужитель, как епископ согласиться не могу.

Я знаю, что и священноначалие Русской Православной Церкви, и наш президент придерживаются принципа добровольности при проведении вакцинации. Там, где есть свобода, где есть добровольность, не может быть ни принуждения, ни любой открытой или скрытой сегрегации людей и тем более — ограничения их в конституционных правах, в том числе права на свободу совести и вероисповедания.

Из медицинской практики известно, что коронавирусной инфекцией заболевают и привитые, и переболевшие, и те, у кого есть медотвод от прививки. Значит, само по себе наличие QR-кода и требование его предъявить не связаны напрямую с безопасностью людей, с профилактикой заболевания. Это в первую очередь средство контроля и принуждения к вакцинации, о чём, не скрываясь, говорят отдельные публичные лица. Но какое может быть принуждение при условии добровольности? Из слов Спасителя мы знаем, что «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25).

Как мудро заметил владыка Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии, пандемия рано или поздно закончится, а технология QR-кодов и других цифровых методов контроля и принуждения — сохранится. И в каких целях её начнут использовать — никто сейчас сказать не может. Не окажется ли под угрозой человеческая свобода — великий дар Бога людям?

Господь говорит нам в Евангелии: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9). Примирять и объединять всех — вот к чему призвана Церковь, а сейчас мы наблюдаем в обществе раскол, конфликты, взаимную агрессию. И мне, как пастырю, больно от происходящего.

Нашим законодателям нужно хорошо подумать, прежде чем принимать такие резонансные решения. У русского народа особая ментальность, у нас обострённое чувство справедливости, в наших генах — жизнь на основе евангельских идеалов: братолюбия, взаимовыручки, сострадания и помощи ближним.

Мы слишком хорошо знаем из нашей истории, к чему ведут государственное насилие, сегрегация, ограничения в правах и социальная рознь, какими бы высокими целями эти методы ни прикрывались. Мы пережили много трагедий и бед, но преодолевали их только молитвой к Богу, самоотверженной заботой друг о друге, напряжением и объединением всех духовных и физических сил. В эти тяжёлые моменты мы становились народом, имеющим «одно сердце и одну душу» (Деян. 4:32).

И только этим путём мы можем преодолеть страшное испытание, постигшее нас. Да поможет нам всем Господь!"

Русская линия