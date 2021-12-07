4 декабря 2021 года, в момент прибытия папы Римского Франциска в Афинскую Архиепископию, пожилой греческий священник выразил свой протест против визита главы Ватикана и во всеуслышание трижды крикнув: «Папа — еретик!». Сотрудники полиции немедленно оттеснили священника. Как сообщили местные СМИ, им оказался протопресвитер Элладской Православной Церкви 90-летний Иоанн Диотис, сообщает СПЖ.

Отец Иоанн известен своим письмом Священным Синодам Поместных Православных Церквей в 2019 году с призывом не признавать ПЦУ. «„Душа Моя теперь возмутилась“ (Ин. 12:27) ввиду волнения по поводу раскола во всём Православии. Ваше Всесвятейшество, острейшая и крайне опасная проблема Украины — не церковная автокефалия, а церковный раскол. В настоящих условиях автокефалия ещё более усугубит раскол и породит иные множественные проблемы. Я предвижу, что, кроме Московского Патриархата, к разрыву со Вселенским Патриархатом придут и другие автокефальные Церкви. Вековой церковный статус Киева не может быть изменён односторонне, но только с согласия заинтересованных сторон», — написал протопресвитер Иоанн Диотис.

Насильственные действия афинской полиции 4 декабря, во время встречи папы Франциска, не угасили дух пожилого священнослужителя. Оттесненный полицейскими и упавший на землю, отец Иоанн Диотис поднялся и повторил: «Папа — еретик. Он должен покаяться! А до тех пор он — нежеланный гость в Греции».

Протопресвитер Иоанн Диотис родился в 1930 году в греческом поселке Палеокатуна. После службы во флоте окончил богословский факультет Афинского Университета. С 1957 года более 40 лет служил в афинском храме святого великомученика Пантелеимона. Иоанн Диотис — соучредитель известной в Греции православной газеты «Ортодоксос Типос», обладатель церковных и светских почётных наград, среди которых высшая награда Элладской Православной Церкви орден святого апостола Павла.

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