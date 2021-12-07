6 декабря 2021 года, в день памяти благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия (1263), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

В течение всего 2021 года в России и ряде других стран проходили торжества, посвященные 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Богослужением в Храме Христа Спасителя завершилась основная часть юбилейных торжеств.

Перед началом богослужения протоиерей Михаил Рязанцев перенес в алтарь ковчег с частицей мощей святого Александра Невского, хранящийся в Храме Христа Спасителя. В июне-августе 2021 года в рамках празднования 800-летия со дня рождения благоверного Александра Невского по благословению Святейшего Патриарха Кирилла состоялось четыре масштабных крестных хода по городам России и Белоруссии. Этот ковчег был главной святыней одного из них — так называемого Исторического крестного хода, который прошел по местам жизни и деятельности благоверного князя, а также по маршруту перемещения святых мощей святого Александра Невского из города Владимира в Санкт-Петербург в 1723 году.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас» и на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от распространения коронавирусной инфекции, а также прошение о врачах: «Призри, Владыко Человеколюбче, на жертвенный подвиг врачей наших, посли им здравие непоколебимое, силу и крепость духа, мудрость к совершению трудов во благо народа нашего и сотвори чрез них исцеление страждущим рабом Твоим, прилежно молим Ти ся скоро услыши и помилуй».

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую.

По завершении Литургии Святейший Патриарх Кирилл вынес из алтаря ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского, благословил мощами участников богослужения и возложил святыню на аналой в центре храма. Был совершен молебен святому Александру Невскому.

Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Далее состоялось вручение церковных наград. Указом Святейшего Патриарха Кирилла во внимание к помощи и трудам по проведению юбилейных торжеств по празднованию 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского наград Русской Православной Церкви были удостоены:

— председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон — ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— заместитель председателя Правительства РФ, председатель государственного Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского Д.Н. Чернышенко — ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного В.И. Якунин — ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— генеральный директор Уральской горно-металлургической компании, сопредседатель Попечительского совета программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного А.А. Козицын — ордена благоверного князя Александра Невского II степени;

— директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ Д.В. Молчанов — ордена благоверного князя Александра Невского III степени;

— председатель Попечительского совета Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира В.Е. Бабий — ордена благоверного князя Александра Невского III степени.

Во внимание к усердным трудам и в связи с 30-летием начала трудовой деятельности в Московской Патриархии Святейший Патриарх Кирилл вручил протопресвитеру Владимиру Дивакову Патриарший памятный крест с украшениями.

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