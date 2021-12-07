7 декабря 2021 года, в день памяти святой великомученицы Екатерины, в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга была совершена праздничная Божественная литургия, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Богослужение возглавили: член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий и епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии.

Преосвященным владыкам сослужило многочисленное духовенство Екатеринбургской митрополии.

Песнопения Божественной литургии совершили хор священства Екатеринбургской епархии и архиерейской хор Свято-Троицкого кафедрального собора, а также арт-группа Largo.

В этот праздничный день за Божественной литургией архипастыри, духовенство и миряне возносили молитвы перед образом великомученицы Екатерины — списком с Синайского образа с частицами ее мощей.

За Божественной литургией духовенство во главе с архипастырями совершило моление святой великомученице Екатерине. Митрополит Викентий вознес молитву: «О, святая великомученице Екатерино, избранный чистоты сосуде, столпе Православия, предстательнице наша благонадежная, подвижнице законная, святая, на Святей Горе свято почивающая!».

Затем Преосвященные владыки, священство и миряне исполнили величание: «Величаем тя, святая великомученице Екатерино, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпела еси».

Причастие Святых Христовых Таин совершалось из восьми чаш.

По завершении литургии с архипастырским словом обратился к молящимся член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Поздравляя всех с праздником Небесной покровительницы Екатеринбурга, митрополит Викентий отметил, что мы «содрогаемся тому подвигу, который святая Екатерина совершила в своей жизни», когда полюбила Христа и ради Него пошла против языческого мира, не стесняясь и боясь.

«Конечно, она воодушевляет нас с нами на то, чтобы и мы, живя сейчас на этой земле, освященной трудами и подвигами многих подвижников благочестия, мучеников, преподобных, святителей, чтобы мы тоже могли бы идти этим путем и свидетельствовать о Христе распятом и воскресшем. Чтобы это свидетельство было для нас исполнением слова Божьего о том, что „если кто будет стесняться меня и моих слов, и я буду стесняться перед Отцом моим Небесным. Если вы будете отрекаться от меня, то я отрекусь от вас“. Эти страшные слова Христовы должны нас воодушевлять на то, чтобы мы несли свой подвиг на земле, подвиг чистоты и святости», — отметил архипастырь.

Владыка подчеркнул, что мы должны многое сделать ради святой великомученицы, нашей Небесной покровительницы, чтобы «прославить ее своими добрыми делами, своей добротой, честностью, порядочностью, чистотой жизни, смирением, кротости, веры и благочестия».

Митрополит Викентий также передал главе Екатеринбургской митрополии митрополиту Евгению благословение Его Святейшества, Святейшего Патриарха Кирилла и поздравление с великим праздником для града Екатеринбурга.

«Святейший Патриарх Кирилл очень любит Екатеринбург, Екатеринбургскую епархию, и это видно из того, что он здесь был и привез с собой весь свой Священный Синод, он сам ходил Царским крестным ходом от Храма на Крови до Ганиной Ямы. Этим самым он положил ту твердость веры в Царственных страстотерпцев, в их святость и чистоту, а также укрепил нас, чтобы мы этот крестный ход ценили, следовали и не отступали от этого делания, потому что это очень важно для нашего спасения, для нашей радости в Боге, с Богом и вместе с нашими страдальцами святыми Царственными страстотерпцами», — сказал член Священного Синода Русской Православной Церкви.

В ответном слове глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений поблагодарил митрополита Викентия за приезд на празднование святой Екатерины и отметил, что он, владыка Викентий, является «всегдашним символом нового возрождения Екатеринбургской епархии».

Митрополит Евгений поблагодарил также за переданное благословение от Предстоятеля Русской Церкви, подчеркнув, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл всегда со вниманием относится к тому, что происходит во всех уголках огромной Русской Православной Церкви.

После Божественный литургии у часовни святой Екатерины на площади Труда был совершен праздничный молебен.

За богослужением были исполнены праздничный тропарь великомученицы Екатерины: «Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси неверныя мудрецы», кондак: «Лик честный Божественне, мучениколюбцы» и величание: «Величаем тя, святая великомученице Екатерино, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпела еси».

«Дорогие екатеринбуржцы, — обратился митрополит Екатеринбургский к жителям столицы Урала. — Река времени стремительно течёт и ведёт нас к юбилею городу, к 300-летию со дня его основания. И вот уже в течение 300 лет наш город имеет имя, он носит имя святой Екатерины — удивительного человека, удивительной святой. Она была молода, она была умна, она была прекрасна, добра, сильна и на самом деле очень счастлива в тех открытиях, которые она совершила по жизни. Не у каждого города есть святой покровитель, не у каждого города есть имя такое, какое есть у нас.

Мне бы хотелось, поздравляя вас с именинами нашего города, пожелать каждому и каждой жителям нашего города быть в какой-то мере похожими своими добродетелями на святую Екатерину: быть умными, сильными красивыми, здоровыми, добрыми и самое главное счастливыми людьми. Попросите у святой Екатерины, которая была преисполнена этими дарами, чтобы она подала нам каждому, что ему нужно. И я не сомневаюсь, что если эта просьба будет искренней, то она подаст. И наш город станет городом счастливых людей".

Русская линия