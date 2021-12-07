В Москве бывший военный убил в МФЦ двух человек после замечания о необходимости соблюдать ограничения из-за коронавируса…

О том, что российское общество крайне озлобленно, и россияне могут вступить в конфликт между собой по любому самому незначительному поводу, до недавнего времени можно было судить по обилию в Интернете видео с конфликтами на дорогах. Однако, в связи с пандемией и введением чиновниками ограничений из-за коронавируса эта озлобленность выросла в разы.

«Русская линия» уже писала о череде конфликтов на транспорте в Казани после введения QR-кодов. Сегодня печальные новости пришли из Москвы, где пришедший на приём в МФЦ бывший подполковник СВР Глазов открыл стрельбу после того, как от него потребовали надеть маску.

Трагедия произошла в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице. Погибли два человека, ещё четверо — среди них десятилетняя девочка — получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщает РИА Новости.

Открывшего огонь задержал сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции. Он находился на месте происшествия и сумел догнать и обезвредить преступника. В ведомстве также заявили, что у злоумышленника был с собой нож.

Очевидцы утверждают, что мужчина был в неадекватном состоянии и постоянно твердил что-то о коронавирусе и мировом заговоре.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» (ст. 105.2 УК) и «Незаконный оборот оружия» (ст. 222 УК). Задержанному грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Конечно, в России, как во всех странах, немало психически неуравновешенных и откровенно сумасшедших или бесноватых людей, и не всех их можно выявить и обезвредить заранее. Тем не менее, нельзя не заметить, что пандемия и искусственное деление людей на привитых и непривитых, получивших QR-код и не получивших, провоцирует в российском обществе всё большую напряжённость, и это должны понимать российские власти. Сейчас эта напряжённость дошла до опасного предела.

Русская линия