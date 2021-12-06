Русская линия
Сводка новостей от 6 декабря 2021

Люди встревожены
Пост спикера Госдумы Володина о проектах про QR-коды набрал миллион просмотров в Telegram…

QR-кодПост спикера Госдумы Вячеслава Володина в его Telegram-канале о вызвавших общественный резонанс законопроектах про QR-коды к 6 декабря набрал миллион просмотров, что говорит о том, что людей крайне беспокоит эта тема, сообщает РИА Новости.

Под постом, в котором Володин сообщил о намерении Госдумы подробно обсудить законопроекты о введении QR-кодов, пользователи оставили также более 720 тысяч комментариев. О том, каково содержание этих отзывов, неизвестно, но значительная часть россиян крайне обеспокоена введением этих мер.

Ранее Володин сообщил, что правительственные законопроекты о введении обязательных QR -кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства, кроме того, в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами, предстоит диалог с правительством.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы.

Ранее в Русской Православной Церкви призвали инициировать по этому поводу серьёзные общественные слушания, поскольку эта тема крайне болезненно и неоднозначно воспринимается в обществе.

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Люди встревожены
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