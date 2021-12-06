5 декабря 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей возглавил Божественную Литургию в церкви святого Стефана православной болгаро-язычной общины Константинополя и, обращаясь к собравшимся, клятвенно заявил, что вскоре украинских раскольников в лице «ПЦУ» признают не только Фанар, Александрийская, Элладская и Кипрская, но и другие Поместные Церкви, сообщает портал «OrthodoxTimes».

На богослужении присутствовали генеральный консул Болгарии в Константинополе Василий Вальчев, президент общины Василий Лиазе, паломники из Болгарии и большое количество верующих из болгароязычной общины.

В своем выступлении Патриарх Варфоломей упомянул о Критской соборе в июне 2016 года, который, по его словам, выступил против «религиозного фундаментализма и «насилия во имя Бога», подчеркнув, что «масло религиозного опыта должно использоваться для заживления ран, а не для разжигания огня войны».

Именно для последнего, по мысли главы Фанара, он и решил вмешаться в дела Украинской Православной Церкви и признать украинских раскольников.

«Церковный мир, основанный на канонических традициях Церкви, также был целью предоставления автокефалии многострадальной Украине, чтобы Церковь там могла жить в мире и согласии и способствовать миру и примирению во всём мире. Богом клянусь, отдельные Православные Церкви, которые ещё не признали и согласовали акт Матери-Церкви об украинской автокефалии, сделают это во славу Божию», — заявил Патриарх Варфоломей.

Ранее в Константинопольском Патриархате регулярно заявляли о том, что решение о признании украинских раскольников вслед за Фанаром вскоре примут и в других Поместных Православных Церквах, однако до этого глава Константинопольской Церкви ни разу не заверял в этом с клятвою и не клялся Богом. Видимо, простых слов Патриарху Варфоломею для убеждения своих слушателей уже не хватает, и он всё чаще прибегает то к языковым усилениям, а то и к жаргонным выражениям.

Впрочем, Христов в Евангелии предупреждает христиан:

«Ещё слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5,33−37).

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