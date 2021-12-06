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Сводка новостей от 6 декабря 2021

Патриарх Варфоломей: «Богом клянусь, другие Церкви также признают украинскую автокефалию»
Глава Фанара продолжает настаивать, что он признал украинских раскольников, чтобы уврачевать церковный раскол на Украине…

Константинопольский Патриарх Варфоломей5 декабря 2021 года Константинопольский Патриарх Варфоломей возглавил Божественную Литургию в церкви святого Стефана православной болгаро-язычной общины Константинополя и, обращаясь к собравшимся, клятвенно заявил, что вскоре украинских раскольников в лице «ПЦУ» признают не только Фанар, Александрийская, Элладская и Кипрская, но и другие Поместные Церкви, сообщает портал «OrthodoxTimes».

На богослужении присутствовали генеральный консул Болгарии в Константинополе Василий Вальчев, президент общины Василий Лиазе, паломники из Болгарии и большое количество верующих из болгароязычной общины.

В своем выступлении Патриарх Варфоломей упомянул о Критской соборе в июне 2016 года, который, по его словам, выступил против «религиозного фундаментализма и «насилия во имя Бога», подчеркнув, что «масло религиозного опыта должно использоваться для заживления ран, а не для разжигания огня войны».

Именно для последнего, по мысли главы Фанара, он и решил вмешаться в дела Украинской Православной Церкви и признать украинских раскольников.

«Церковный мир, основанный на канонических традициях Церкви, также был целью предоставления автокефалии многострадальной Украине, чтобы Церковь там могла жить в мире и согласии и способствовать миру и примирению во всём мире. Богом клянусь, отдельные Православные Церкви, которые ещё не признали и согласовали акт Матери-Церкви об украинской автокефалии, сделают это во славу Божию», — заявил Патриарх Варфоломей.

Ранее в Константинопольском Патриархате регулярно заявляли о том, что решение о признании украинских раскольников вслед за Фанаром вскоре примут и в других Поместных Православных Церквах, однако до этого глава Константинопольской Церкви ни разу не заверял в этом с клятвою и не клялся Богом. Видимо, простых слов Патриарху Варфоломею для убеждения своих слушателей уже не хватает, и он всё чаще прибегает то к языковым усилениям, а то и к жаргонным выражениям.

Впрочем, Христов в Евангелии предупреждает христиан:

«Ещё слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5,33−37).

Русская линия

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Патриарх Варфоломей: «Богом клянусь, другие Церкви также признают украинскую автокефалию»
Глава Фанара продолжает настаивать, что он признал украинских раскольников, чтобы уврачевать церковный раскол на Украине...

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