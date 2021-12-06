Константинопольский Патриарха Варфоломей уже практически на регулярной основе встречается с папой Римским Франциском, который в эти дни побывал даже на Кипре и в Греции. Визиты лидера Фанара в Рим стали обыденностью. И, похоже, это очень не нравится церковной Москве, которая переживает, что именно Патриарх Варфоломей ведёт переговоры от лица Православия с главой католического мира.

А потому Патриарх Кирилл решил не отставать от Патриарха Варфоломея и прочих греческих Предстоятелей в соревновании по приветствию папы Римского Франциска от лица православных и встретиться с главой Ватикана во второй раз. Первая встреча Патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась на Кубе в 2016 году, вторая же может пройти в Финляндии, хотя папа Римский не прочь приехать и в Москву.

Стоит отметить, что за последнее время председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион уже несколько раз летал в Рим, но только сейчас он решил сообщить верующим в России, что Москва и Ватикан на данном этапе предметно обсуждают возможность второй в истории встречи русского Предстоятеля и главы Католической церкви.

Впрочем, о том, что новая встреча состоится в самое ближайшее время, миру сообщил сам папа Римский сразу по прибытии из Греции. И митрополиту Илариону ничего не оставалось, как только подтвердить эту информацию, которую в ОВЦС явно не желали раскрывать раньше времени.

«Встреча с Патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — сообщил папа Франциск, слова которого приводит ТАСС.

Для верующих Русской Православной Церкви это папское заявление стало как гром среди ясного неба, и запоздалые объяснения по этому поводу владыки Илариона оставили лишь неприятный осадок — как и при подготовке первой встрече в ОВЦС решили просто скрыть этот факт от верующих и духовенства, а это лишь порождает всё большее недоверие к священноначалию.

Стоит отметить, что духовный авторитет Святейшего Патриарха Кирилла и до пандемии был крайне невысок — все знали его как хорошего церковного управленца и дипломата, но ни как духоносного подвижника. Однако поначалу у верующих ещё была надежда, что, как и Патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл со временем завоюет любовь и полное доверие своей паствы. Однако, этого не случилось.

Введение стерилизации лжицы, постоянная кадровая чехарда на Синодах, явная боязнь Патриарха Кирилла показаться на публике из-за коронавируса и его нарочитый отказ из-за этого прибыть на празднования в Троице-Сергиеву лавру в совокупности со скандальными и далеко необязательными заявлениями митрополита Илариона о QR-кодах и вакцинации, привели к катастрофическому недоверию верующих своему Предстоятелю.

В церковной Москве сейчас усиленно думают о том, как выстроить внешнюю церковную политику и не отстать в экуменических контактах от Патриарха Варфоломея, однако, куда более важным может оказаться то, что из-за этой погони за Фанаром в самой Русской Православной Церкви продолжит расти разобщение между верующим и священноначалием.

Русская линия