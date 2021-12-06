5 декабря 2021 года, в тринадцатую годовщину со дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил панихиду по своему приснопамятному предшественнику. Богослужение было совершено в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина, сообщает Патриархия.Ru.

По окончании заупокойного богослужения Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Сегодня мы отмечаем очередную годовщину кончины приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II. Я хорошо помню этот день. Никто не ожидал того, что может произойти, но это произошло и потрясло всех нас, особенно тех, кто бок-о-бок трудился со Святейшим Патриархом. Потому что, несмотря на некие недуги, которыми он страдал как человек в уже весьма почтенном возрасте, ничто не предвосхищало и не предвозвещало этой кончины.

Я прибыл в Переделкино, увидел Святейшего Патриарха, и, конечно, большая скорбь посетила тогда всех нас. Потому что с именем Святейшего Патриарха Алексия были связаны очень важные преобразования в жизни нашей Церкви. В связи с изменением политической ситуации, сменой власти Церковь стала обретать свободу — свободу совершать своё служение не только внутри храмов, что не запрещалось и во времена гонений, но и вовне, в полной мере отдавая свой духовный потенциал на нужды своего народа. Со Святейшим Патриархом Алексием связывается эта историческая перемена в истории нашей Церкви.

Мне приходилось трудиться с ним бок-о-бок. Святейший Алексий достаточно часто приглашал меня для длительных бесед, и мы имели возможность обсудить не только то, что происходило за внешним контуром Церкви, за что я тогда, как председатель Отдела внешних церковных связей, нёс ответственность, но и другие вопросы, нередко кадровые. Святейший считал возможным какие-то из этих важных тем обсуждать и со мной.

Храню в памяти тот период своей жизни с благодарностью покойному Святейшему за его труды, за его доброе отношение ко мне и, конечно, за тот вклад, который он внёс в жизнь нашей Церкви. Да упокоит Господь душу верного раба Своего приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия в небесных Своих обителях и да сотворит вечную молитвенную о нём память в наших сердцах. Аминь!"

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II скончался 5 декабря 2008 года на 80-м году жизни.

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