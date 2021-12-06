Русская линия
Сводка новостей от 6 декабря 2021

Митрополит Пирейский Серафим о визите папы Римского в Грецию: «К нам прибыл тот, кто настаивает на обмане и искажает Евангелие»
Визит главы Ватикана в Афины вызвал критику некоторых греческих архиереев…

Митрополит Пирейский СерафимДалеко не все архиереи Элладской Православной Церкви с радостью восприняли приезд в Грецию главы Римско-католической церкви папы Римского Франциска. Пока Архиепископ Афинских Иероним рассказывал о полезности и важности этого визита, целый ряд архиереев, обращаясь к своей пастве не преминули указать, что католики извратили основы православного вероучения.

Так, митрополит Пирейский Серафим, выступая во время проповеди в кафедральном соборе Святого Николая в портовом городе Пирей, после вечерни по случаю дня святого покровителя моряков, упомянул о недавнем трехдневном визите в Грецию папы Римского Франциска, сообщает портал Orthodoxianewsagency.gr.

Среди прочего, владыка сказал, что «гостеприимство является свойством греческого народа, независимо от того, кто этот гость и откуда он родом». Но, тем не менее, нельзя забывать о заблуждениях Католической церкви.

«К нам прибыл тот, кто настаивает на обмане, запятнав послание Евангелия в западном мире и изменив нерушимую патриархальную веру первых десяти веков. Его система антиевангельская; поведение всех его подчинённых противоречит Евангелию и Святому Духу», — отметил архиерей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Кирилл боится отстать от Патриарха Варфоломея
В ОВЦС МП подтвердили слова главы Ватикана о скорой второй встрече Предстоятеля Русской Православной Церкви с папой Римским...

13 лет без Патриарха Алексия II
Патриарх Кирилл совершил панихиду по почившему Предстоятелю в очередную годовщину со дня его кончины...

Леонид Решетников: Знаменитая фраза Александра Невского «не в силе Бог, а в правде» должна быть для нас ведущей
В Ессентуках торжественно открыли бюст святому князю Александру Невскому, подаренный городу благотворительным фондом «Наследие»...

Митрополит Пирейский Серафим о визите папы Римского в Грецию: «К нам прибыл тот, кто настаивает на обмане и искажает Евангелие»
Визит главы Ватикана в Афины вызвал критику некоторых греческих архиереев...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти Святого благоверного Великого Князя Александра Невского, мы вспоминаем русского ученого Н.И.Пирогова и адмирала Н.Г.Кузнецова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика