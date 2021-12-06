Митрополит Пирейский Серафим о визите папы Римского в Грецию: «К нам прибыл тот, кто настаивает на обмане и искажает Евангелие»

Далеко не все архиереи Элладской Православной Церкви с радостью восприняли приезд в Грецию главы Римско-католической церкви папы Римского Франциска. Пока Архиепископ Афинских Иероним рассказывал о полезности и важности этого визита, целый ряд архиереев, обращаясь к своей пастве не преминули указать, что католики извратили основы православного вероучения.

Так, митрополит Пирейский Серафим, выступая во время проповеди в кафедральном соборе Святого Николая в портовом городе Пирей, после вечерни по случаю дня святого покровителя моряков, упомянул о недавнем трехдневном визите в Грецию папы Римского Франциска, сообщает портал Orthodoxianewsagency.gr.

Среди прочего, владыка сказал, что «гостеприимство является свойством греческого народа, независимо от того, кто этот гость и откуда он родом». Но, тем не менее, нельзя забывать о заблуждениях Католической церкви.

«К нам прибыл тот, кто настаивает на обмане, запятнав послание Евангелия в западном мире и изменив нерушимую патриархальную веру первых десяти веков. Его система антиевангельская; поведение всех его подчинённых противоречит Евангелию и Святому Духу», — отметил архиерей.

Русская линия