Леонид Решетников: Знаменитая фраза Александра Невского «не в силе Бог, а в правде» должна быть для нас ведущей

6 декабря 2021 года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в Ессентуках состоялась торжественная церемония открытия памятника благоверному князю. Монумент расположился на улице Первомайской в сквере возле школы № 5. Участие в мероприятии приняли представители аппарата полномочного представителя России в СКФО, краевой и городской власти, депутаты, ветераны, общественники, казаки, духовенство и жители курорта, сообщает портал Pobeda26.ru.

Высота бюста вместе с постаментом составляет 3 метра 10 сантиметров. Автор бюста — скульптор Андрей Дементьев из мастерской Михаила Сердюкова, которая находится в городе Кропоткине. В дар городу монумент преподнёс некоммерческий благотворительный фонд «Наследие».

«Недавно на севере России президент Владимир Путин открывал памятник Александру Невскому. Сегодня мы на юге страны открываем бюст национальному герою. Его знаменитая фраза „Не в силе Бог, а в правде“ должна быть для нас ведущей мыслью. Правда непобедима. То, что здесь открывается этот памятник, говорит о том, что мы постепенно осознаём величие и непобедимость России. Спасибо всем, кто поддержал идею установить постамент. Восстановление исторической памяти — огромное дело», — отметил президент фонда «Наследие» генерал-лейтенант в отставке Леонид Решетников.

«Сегодня мы чествуем великого полководца и государственного деятеля. В этом году исполнилось 800 лет со дня рождения князя Александра Невского. Он не проиграл ни одного сражения. Работал очень много как дипломат и государственный человек, смог объединить все княжества, с тех времён Россия стала великим государством», — отметил помощник полномочного представителя президента России в СКФО, атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов.

Первый заместитель главы города Ессентуки Евгений Герасимов заявил, что открытие бюста стало возможным благодаря усилиям многих неравнодушных жителей курорта, радеющих за сохранение истории и памяти страны.

«Сегодня всем важно знать о ратном подвиге Александра Невского, о событиях на Чудском озере в 13 веке. Эта победа увековечена в Российской Федерации как день воинской славы. Открытие бюста — это прекрасный посыл юному поколению ессентучан не забывать нашу историю, чтить героев, память о ратных подвигах предков и защитников Родины», — подчеркнул Евгений Герасимов.

Русская линия