В Екатеринбургской епархии отреагировали на призыв чиновников пускать в храмы только привитых граждан с QR-кодом…

Протоиерей Максим Миняйло: При всём уважении к рекомендациям властей, вводить QR-коды на посещение храмов мы не будем

Екатеринбургская епархия не планирует вводить контроль QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения храмов. Об этом заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, передаёт ТАСС.

В начале ноября заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рекомендовал религиозным учреждениям ввести у себя систему QR-кодов, уточнив, что окончательное решение остается за руководителями конфессий.

«Это то, что мы не планируем вводить, при всём уважении к действующим решениям. <…> Храм — это то место, куда я не смогу не пустить человека без QR-кода. <…> Я понимаю и даже соглашусь, если [человека не пустят] в какое-то другое учреждение: развлекательное, культурное, но храм — это такое место, где, возможно, решается жизнь и смерть человека», — ответил священник на вопрос, планирует ли епархия введение QR-кодов о вакцинации от ковида на посещение каких-либо мероприятий.

Отец Максим выразил надежду, что и в дальнейшем решение о применении QR-кодов не будет распространено на епархию. «Одно дело — это концерт праздничный или кинозал, а другое дело — храм Божий, куда в том числе люди приходят на отпевание», — добавил он.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

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