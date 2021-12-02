2 декабря 2021 года глава Ватикана папа Римский Франциск начал свой визит на Кипр и в Грецию. Сообщая об этом в ходе общей аудиенции, папа отметил, что он отправляется туда, чтобы нанести визит «дорогим народам этих стран, богатых историей, духовностью и культурой», сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Vatican News.

«Это будет путешествие к истокам апостольской веры и братства между христианами разных конфессий», — отметил глава Ватикана.

Он также сообщил, что намерен снова посетить беженцев на острове Лесбос, чтобы «приблизиться к израненному человечеству в плоти многочисленных мигрантов в поисках надежды».

Что касается Кипрской и Элладской Православных Церквей, то папа Франциск заявил, что с большим нетерпением ожидает встречи со своими собратьями Предстоятелями «дорогими Хризостомом и Иеронимом, главами Православных Церквей Кипра и Греции».

Нынешний визит папы в Грецию и на Кипр продлится со 2 по 6 декабря. За это время папа намерен, как минимум, дважды встретиться с Архиепископом Кипрским Хризостомом. Кроме того, у него запланированы встречи с Архиепископом Кипрским Хризостомом и членами Синода Кипрской Православной Церкви.

Зачем папа Римский едет на Кипр и в Грецию, догадаться не сложно. В последнее время он постоянно встречается с Константинопольским Патриархом Варфоломеем и обсуждает с ним возможное объединение католиков и православных. Однако, без остальных греческих Церквей новая уния Константинопольского Патриархата с Ватиканом, ничего не стоит. Видимо, поэтому папа Римским решил начать сближение и с остальными греческими Церквами.

Кончено, очень сомнительно, чтобы из этого хоть что-то вышло, однако ещё совсем недавно все церковные эксперты в один голос утверждали, что Константинопольский Патриарх Варфоломей не посмеет вторгнуться на Украину и признать украинских раскольников, однако именно это в результате и произошло. Более того, самосвятов и раскольников признали Александрийская, Кипрская и Элладская Церкви, чего вообще никто не мог себе представить.

Воспользовавшись отказом Русской Православной Церкви прибыть на Критский собор, Фанар нанёс Москве «смертельный удар» в Киеве и попытался изолировать русских от других Поместных Церквей, чтобы стать руководящим центром всего православного мира. Пока этот план реализован только наполовину, но работа в этом направлении ведётся, в том числе, при помощи мощной дубинки американской дипломатии.

На этом фоне нельзя исключать, что вслед за провозглашением греками восточного папы Римского, на Фанаре решатся на заключение унии с католиками.

Русская линия