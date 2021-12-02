Недавно Еврокомиссия выпустила 32-страничный внутренний документ с названием «Руководящие принципы Европейской комиссии по инклюзивной коммуникации». В нем, помимо уже привычных призывов к использованию гендерно-нейтральных местоимений и обращений, предлагается избегать слова «Рождество» (хотя на бытовом уровне и в США, и в Европе такая практика уже давно закрепилась и стала нормой).

«Не все празднуют христианские праздники и не все христиане отмечают их в одни и те же даты. Будьте внимательны к тому факту, что у людей разные религиозные традиции и календари», — говорится в документе. Вместо этого предлагается использовать слово «holidays». Хотя, что именно мешает называть Рождество — Рождеством, Хануку — Ханукой и так далее — не ясно.

Также в документе рекомендуется использовать в примерах и повествованиях не только христианские имена, но и имена, типичные для представителей других религий.

Разумеется, только борьбой с христианскими «пережитками» документ не ограничивается. Там также содержится рекомендация отказаться от традиционной формулы приветствия «дамы и господа», заменив её на гендерно-нейтральную «дорогие коллеги», да и многое другое. Даже всем хорошо известный знак инвалида-колясочника Еврокомиссию не устраивает. Обновлённый знак, рекомендуемый ЕК к использованию, изображает, как указано в комментарии, «активного, вовлечённого человека», который сам вращает колесо своей коляски, а не беспомощно сидит в ней и ждет помощи со стороны, как тот, что изображён на пока ещё всюду использующемся знаке.

Впрочем, после весьма критической реакции, последовавшей, например, со стороны Ватикана, где заявили, что «уничтожение различий и уничтожение корней означает уничтожение личности», авторы документа решили немного «сдать назад».

Так, по словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, указанные рекомендации не были обязательными для применения и вообще, «документ в итоге был отозван и будет пересмотрен и доработан».

И всё же, несмотря на отзыв документа (правда, ещё надо посмотреть, как именно он будет «доработан»), тенденция остаётся вполне ясной. Курс на вытравливание даже упоминаний о Христе и христианстве был взят в странах Запада не вчера. Пожалуй, упомянутый документ Еврокомиссии — один из последних тревожных звонков для христиан, всё ещё составляющих значительную часть жителей европейского континента.

Владимир Лейгода, Telegram-канал