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Сводка новостей от 2 декабря 2021

Печать Минздрава Украины
Украинские чиновники от медицины предложили маркировать «специальными метками» привитых украинцев на горнолыжных курортах…

Привит от ковид1 декабря 2021 года Министерство здравоохранения Украины всерьёз рекомендовало администрациям горнолыжных курортов маркировать привитых отдыхающих «специальными метками», сообщает СПЖ со ссылкой на сайт ведомства.

Минздрав Украины определил правила работы горнолыжных курортов во время действия карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

В постановлении главного санитарного врача Игоря Кузина, опубликованного 1 декабря на сайте Минздрава, рекомендовали отелям проверять у посетителей во время поселения сертификат о вакцинации от коронавируса, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест.

Приобретение и аренда снаряжения (лыжи, сноуборды и т. п.) также будут возможны после предоставления вышеупомянутых документов.

Несмотря на это, украинские чиновники также настоятельно рекомендуют администрациям курортов маркировать привитых отдыхающих специальными наклейками. Объясняется это тем, что в случае наличия подобной метки посетители могут пользоваться канатными дорогами, а также посещать развлекательные заведения и уличные ярмарки. Без такой метки всё это для отдыхающих будет закрыто.

При этом остаётся неясным, как на практике будет осуществляться реализация этого указания, и что будет с теми людьми, которые потеряют свою «печать» от Минздрава Украины в ходе спуска на лыжах или просто во время отдыха. Чтобы не было подобных проблем, украинским чиновникам следовало бы сразу рекомендовать ставить подобные метки не на одежду, а на руку и лоб привитого гражданина.

Русская линия

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Печать Минздрава Украины
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