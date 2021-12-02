Митрополит Западноевропейский Антоний: Вхождение Парижской архиепископии в состав Московского Патриархата проходит не без шероховатостей, но все проблемы можно решить при помощи диалога

Резонансное заявление представителя РПЦЗ митрополита Берлинского и Германского Марка (Арндта) о запрете совместного служения священников его митрополии с духовенством Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции (с центром в Париже) не следует воспринимать как объявленный разрыв общения между этими структурами Московского Патриархата в Европе, заявил РИА Новости руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк).

22−26 ноября в Сербии прошла конференция «Связь времён: итоги и перспективы. К столетию Русской зарубежной церкви». Выступая на ней, митрополит Марк высказался с критикой в адрес Парижской архиепископии и посетовал, что ему «пришлось пару недель назад запретить своим священникам сослужить этой присоединившейся как будто бы к Московскому Патриархату юрисдикции, совершенно несерьёзной, нарушающей каноны на каждом шагу». Видеозапись выступления была опубликована в Facebook в группе под названием Historical Studies of the Russian Church Abroad и вызвала резонанс в церковной среде. При этом, что стало конкретной причиной недовольства владыки Марка остаётся неизвестным.

«Действительно, существуют небольшие шероховатости, связанные с тем, что, воссоединившись с Русской Православной Церковью несколько лет назад, Архиепископия теперь осуществляет своё служение наряду с другими структурами Московского Патриархата в Западной Европе. <…> Для того чтобы эти шероховатости в отношениях Зарубежной Церкви и Парижской архиепископии сгладить, предпринимаются определённые шаги. В том числе имеют место братские встречи между представителями Архиепископии и Зарубежной Церкви, где все эти шероховатости обсуждаются. Надеемся, что везде, где есть какие-то недопонимания, будут найдены правильные способы решения. Можно будет обо всем договориться», — сказал митрополит Антоний, комментируя резонансное видео.

Он напомнил, что Московский Патриархат в Западной Европе представлен несколькими структурами. И в первое время после воссоединения Русской Зарубежной Церкви с Церковью в Отечестве на местах тоже возникали трения и недопонимания, связанные в том числе с тем, что в одних и тех же городах сосуществовали общины обеих юрисдикций, однако со временем они были разрешены. Процесс полноценной интеграции Парижской архиепископии в эту сложившуюся за последние десятилетия жизнь не всегда проходит гладко, но продолжается. При этом и Парижская архиепископия, и Русская Зарубежная Церковь «обладают определенными правами самостоятельности» в составе Московского Патриархата.

«Что касается появляющихся уже сейчас комментариев о том, что слова митрополита Марка нужно воспринимать как разрыв общения между Архиепископией и Зарубежной Церковью, то речь здесь идёт всё же о личном указании архиерея, временно действующем в пределах отдельно взятой епархии», — сообщил собеседник агентства.

«Надеюсь, что Русская Церковь и в дальнейшем, во всей своей полноте представленная в Западной Европе, будет совершать то, к чему она призвана: окормлять нашу большую паству и свидетельствовать о святом Православии», — заключил митрополит Антоний.

Русская линия