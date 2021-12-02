Русская линия
Сводка новостей от 2 декабря 2021

Вопреки политическим интересам, во имя соблюдения церковных канонов
Грузинский Патриарх Илия II поблагодарил Патриарха Кирилла за признание Абхазии и Южной Осетии частью Грузинской Православной Церкви…

Святейший Патриарх Кирилл и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия IIКатоликос-Патриарх всея Грузии Илия II отметил заслуги Святейшего Патриарха Кирилла перед Православием и поблагодарил Предстоятеля Русской Православной Церкви за признание Абхазии и Южной Осетии частью канонической территории Грузинской Православной Церкви, сообщает Интерфакс.

«Желаю ещё раз выразить благодарность Вам и Русской Православной Церкви за то, что, вопреки политическим интересам, но соблюдая каноны Церкви, официально признаёте наши исконные земли — Абхазию и Цхинвальский регион — неотъемлемой частью Грузинской Православной Церкви», — говорится в поздравительном послании Патриарха Илии в адрес Патриарха Кирилла в связи с 75-летием.

Кроме того, Грузинский Патриарх поблагодарил своего собрата Предстоятеля за неоднократное содействие в освобождении грузинских граждан, «попавших в плен за нарушение временных границ».

Патриарх Илия II также отметил, что в годы Патриаршества Святейшего Кирилла в Русской Церкви на новый и высокий уровень поднялись социальное, миссионерское, строительное и просветительско-образовательное направления.

В заключение духовный лидер грузинского народа пожелал Патриарху Кириллу долгоденствия, здоровья и Божией благодати, чтобы и в будущем верно служить как Русской Православной Церкви, так и единству всего Православия.

Русская линия

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Вопреки политическим интересам, во имя соблюдения церковных канонов
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