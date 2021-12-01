Русская линия
Сводка новостей от 1 декабря 2021

Анна Кузнецова предложила создать в России специальные центры по поддержке семьи
Вице-спикер Госдумы считает, что «Единая Россия» должна уделять гораздо больше внимания помощи семья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации…

Анна КузнецоваВице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, на днях посетившая Орёл, предложила в рамках деятельности комиссии «Единой России» по защите детства создать рабочую группу по разработке и внедрению в России целой сети центров, главной задачей которой будет активная поддержка семьи и семейных ценностей, сообщает РИА Новости.

«Вице-спикер Анна Кузнецова предложила создать рабочую группу по разработке и внедрению многофункциональных семейных центров, основываясь на имеющемся опыте их функционирования в Орловской области», — говорится в сообщении пресс-службы заместительницы председателя Госдумы.

По словам Кузнецовой, создание сети ресурсных многофункциональных центров для оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — один из пунктов народной программы правящей партии. «МФЦ в Орловской области стал пилотным проектом», — добавила она после открытия подобного центра в Орле.

Стоит отметить, что ранее подобные центры в российских городах открывала Русская Православная Церковь и, похоже, в «Единой России» решили перенять это доброе начинание.

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Анна Кузнецова предложила создать в России специальные центры по поддержке семьи
Вице-спикер Госдумы считает, что «Единая Россия» должна уделять гораздо больше внимания помощи семья, оказавшимся в трудной жизненной ситуации...

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