В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по борьбе с алкогольной, табачной и наркотической угрозам…

25 ноября 2021 года в Госдуме состоялось первое совещание рабочей группы по борьбе с алкогольной, табачной и наркотической угрозам, в котором приняли участие делегаты пяти парламентских партий, сообщает официальный сайт Госдумы.

Рабочую группу возглавил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол. Его заместителями стали Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Василий Власов (ЛДПР), Николай Бурляев («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»).

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин поддержал инициативу, c которой я выступил на Совете ГД. Благодарен ему за доверие. Мы образовали рабочую группу. Она создана в формате межфракционной, чтобы мы использовали самые разные подходы и находили нестандартные решения давно известных проблем», — заявил вице-спикер Шолбан Кара-оол.

По его мнению, проблема алкоголизации населения настолько велика и разнопланова, что заслуживает внимания любой опыт и любая инициатива.

«Понятно, что и решение не может лежать в какой-то одной плоскости. Это целый комплекс задач должен быть, — считает Шолбан Кара-оол. — Возможно, даже несколько базовых моделей придётся рассматривать и предлагать. Намерен слышать все предложения — до самых радикальных — по вопросам борьбы с алкоголизацией. Мы должны хорошо видеть разброс тем и подходов к проблеме. Он очень большой. А это значит — подчеркну ещё раз, — что простых решений тут быть не может. Поэтому настраиваться будем на работу долгую и качественную».

Межфракционная рабочая группа будет основным объединением депутатов по профилю защиты здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз. В задачи рабочей группы войдет выработка новых мер в области защиты здоровья нации от пагубных явлений, а также законодательных инициатив по здоровьесбережению нации и укреплению человеческого капитала.

Такое объединение будет собираться впервые, работа будет направлена на выработку конкретных законодательных предложений по улучшению ситуации в социально важном вопросе.

Целью межфракционной рабочей группы является объединение усилий всех здравых сил общества, направленных на выработку новых законодательных мер в волнующей миллионы российских граждан сфере.

На заседании единогласно утверждены положение и состав межфракционной рабочей группы, избраны заместители председателя, члены объединения к следующему заседанию представят предложения в дорожную карту на 2022 год. На 15 декабря запланировано очередное заседание по теме сбережения граждан от отравления суррогатами в период новогодних праздничных выходных. Будут приглашены представители органов государственной власти.

Русская линия