На открывающейся завтра в Москве литературной выставке «non/fiction» можно приобрести все издания белогвардейской серии…

2021 год стал юбилейным для военно-исторической серии «Белые воины», которая издается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с 2001 года. Ровно 20 лет прошло с тех пор, как первая книга этой серии «Марков и марковцы» увидела свет и была издана в издательстве «Посев».

Совсем недавно была издана ещё одна книга этой серии — «Добровольцы», о чём «Русская линия» уже сообщала нашим читателям. Сегодня мы рады сообщить вам также, что завтра, 2 декабря 2021 года, в Гостином дворе в Москве открывается большая литературная выставка «non/fiction», в которой примет участие представители издательства «Посев».

Посетив эту выставку, все желающие смогут приобрести любое издание серии «Белые воины» на стенде уважаемого издательства: «Марков и марковцы», «Каппель и каппелевцы», «Генерал Дитерихс», «Дроздовский и дроздовцы» и многие другие, в том числе, и последнее издание серии «Добровольцы».

Многие книги этой серии уже выдержали не одно переиздание. Теперь эту серию можно будет приобрести целиком.

Русская линия