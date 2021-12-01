Один из древнейших и красивейших маршрутов для путешественников ведет из Москвы в Сергиев Посад, к Троице-Сергиевой лавре. Паломничества туда православных христиан и духовенства начались ещё в XIV веке, их совершали, как знать, так и простые люди. Это была тропа, по которой шли сначала к преподобному Сергию Радонежскому, а позже в Троицкий храм лавры. В память о том, что преподобный не ездил на лошадях, дорогу преодолевали пешком.

По прошествии почти 700 лет этот путь привлекает не только верующих, но и туристов, а также спортсменов. Наибольшей популярностью пользуется маршрут, дополнительно включающий посещение различных достопримечательностей, как в Москве, так и в городах Подмосковья. Его протяженность составляет почти 120 километров, 23 километра из которых проходят по улицам столицы. На преодоление всего пути пешком требуется от трех до пяти дней. На велосипеде это расстояние можно проехать в среднем за два дня.

Чтобы паломникам, туристам и спортсменам было проще планировать своё путешествие, в столице установили специальные указатели по маршруту «Дорога в лавру». Раньше подобные указатели встречались только на территории Московской области. По инициативе Комитета по туризму города Москвы они появились и в столице, сообщает официальный сайт Троице-Сергиевой лавры.

На каждом из указателей есть QR-код, который ведет на одноименную страничку цифрового туристического сервиса Russpass. Здесь размещена информация об истории зарождения паломнического маршрута в Троице-Сергиеву лавру, а также опубликована подробная карта и Подорожная грамота — памятный документ для паломника, который можно распечатать. В грамоте принято отмечать посещение каждого храма, также ее можно получить в Иверской часовне на Красной площади, в самом начале маршрута.

Московская часть путешествия проходит по территории Центрального и Северо-Восточного административных округов. На сегодняшний день в Москве установлено 66 навигационных указателей. В скором времени к ним добавятся еще 90. Они будут указывать путь до МКАД.

Маршрут берёт свое начало в историческом центре города, возле здания Государственного исторического музея на Манежной площади. Именно там находится нулевой километр. Далее дорога уходит на северо-восток. По пути до лавры можно посетить множество достопримечательностей — храмов, музеев, дворцов и памятников. Путешественникам предстоит пройти по одной из старейших улиц Москвы ― Никольской, и прогуляться по Бульварному кольцу. Экскурсоводы советуют задержаться рядом с храмом Тихвинской Иконы Божией матери в Алексеевском (проспект Мира, дом 130). Именно здесь ранее находился путевой дворец, в котором делали первую остановку русские Цари и Императоры, когда совершали паломничество в Троице-Сергиеву лавру. В настоящее время он не сохранился. Но такая остановка станет данью традиции.

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