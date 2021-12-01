Архиерей Элладской Церкви назвал своих непривитых от коронавируса собратьев глупцами и заявил, что ему «плевать», что его слова могут вызвать смущение…

1 декабря 2021 года титулярный митрополит Додонский, викарий Афинской архиепископии Элладской Православной Церкви Хризостом (Синетос) заявил, что священники и иерархи, выступающие против вакцинации — глупцы, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Оrthodoxia.info.

Выступая напередаче телеканала ANT1 «Калимера Эллада», митрополит Хризостом отметил, что с самого начала говорил, что «вакцинация должна быть обязательной для тех, кто получает зарплату от греческого государства или для юридических лиц в рамках публичного права», и это «положило бы конец вопросу».

«К сожалению, у нас нет мозгов. Людей уносят „парламенты“, если можно так выразиться. Люди верят в обман и другие вещи, которые им говорят», — добавил он и назвал священников, возражающих против вакцинации глупцами (буквально — «малоумными», — Ред.).

В частности, о митрополите Этолийском и Акарнанийском Косьме, который заболел коронавирусом, но полагаясь на волю Божию, отказался от госпитализации, он сказал: «Я очень уважаю больного брата, и мне очень жаль, но я не буду исключать его из числа людей, которые малоумны. Он человек очень добрый и хороший, но с маленькими мозгами».

В результате, когда журналисты спросили владыку, не беспокоит ли его возможная реакция на подобные заявления и то смущение, которое он может внести в Церковь своими словами, тот ответил словами Патриарха Варфоломея: «Мне плевать!».

Что ж стиль главы Фанара, судя по всему, присущ многим греческим архиереям. Однако, Христос строго предупреждает своих учеников: «кто же скажет брату своему: „рака“, подлежит синедриону; а кто скажет: „безумный“, подлежит геенне огненной». (Мф. 5:22).

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