29 ноября исполнилось 252 года со дня рождения первого командира Отдельного корпуса внутренней стражи Российской империи генерала от инфантерии Евграфа Федотовича Комаровского. К этой дате приурочили торжественное открытие бюста военачальника в селе Городище Урицкого района Орловской области, сообщает сайт Орловской митрополии.

В мероприятии принял участие митрополит Орловский и Болховский Тихон. Почетными гостями церемонии также стали главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Потемкин, депутат облсовета Юлия Мальфанова, руководитель Управления Росгвардии по Орловской области Игорь Баранов, представители администрации Орловской области, органов местного самоуправления, общественных организаций и жители села.

В Городище располагалось имение графа Комаровского, где он обосновался после выхода на пенсию и закончил свой жизненный путь. Недавно на этой территории появился сквер, названный в честь основателя Росгвардии.

Инициатива увековечить память графа Комаровского принадлежит прихожанам местного Успенского храма. Площадку под бюст благоустраивали всем миром. В этом деле помогали сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области.

Бюст генерала от инфантерии графа Е. Ф. Комаровского подарил селу Городище известный художник-скульптор Владимир Матюхин. Скульптура является копией бюста, который открыли два года назад в Москве.

В Городище памятник установлен напротив бывшей больницы, которую построил граф. Сегодня в этом здании находится Успенский храм.

Владыка Тихон совершил чин освящения памятника графу Комаровскому. После этого почетные гости и местные жители возложили цветы к памятнику, а также к расположенному рядом захоронению воинов, погибших при освобождении села во время Великой Отечественной войны.

Русская линия