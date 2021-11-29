«Искусство призвано содействовать тому, чтобы напоминать человеку о подлинных, вечных ценностях»

28 ноября 2021 года в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя состоялась церемония закрытия XII Международного славянского форума искусств «Золотой витязь».

Участников форума по видеосвязи приветствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Патриархия.Ru.

«Искусство призвано содействовать тому, чтобы напоминать человеку о подлинных, вечных ценностях, и фестиваль „Золотой витязь“ ставит перед собой именно такую задачу — популяризировать искусство, которое заставляет человека вспомнить о том, что у него есть бессмертная душа, и он призван к соработничеству Творцу, а не к разрушению личности и окружающего мира», — сказал, в частности, Патриарх.

С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратился президент форума, депутат Государственной Думы VIII созыва Николай Бурляев, рассказавший об истории славянского форума.

Далее председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион вручил Патриаршие награды сотрудникам Международного славянского форума искусств «Золотой витязь».

Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе наград Русской Православной Церкви удостоены:

— директриса Международного кинофорума «Золотой витязь» И.О. Бурляева — ордена святой равноапостольной княгини Ольги II степени;

— исполнительный директор Международного кинофорума «Золотой витязь» О.В. Костюченко — ордена преподобного Сергия Радонежского II степени;

— директриса проектов Международного кинофорума «Золотой витязь» Н.Н. Полукарова — медали преподобного Сергия Радонежского.

Пресс-секретарь Международного кинофорума «Золотой витязь» В.Н. Головкин награжден Патриаршей грамотой.

Среди присутствовавших на закрытии форума были заместительница председателя Государственной Думы Российской Федерации А.Ю. Кузнецова, депутат Государственной Думы С.М. Миронов, заместитель председателя Патриаршего совета по культуре иеромонах Павел (Щербачев), писатель Владимир Крупин.

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