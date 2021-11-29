Святейший Патриарх Кирилл временно отстранил епископа Мытищинского Феофилакта от своих обязанностей и запретил в служении…

27 ноября 2021 года, после того, как в Интернете появилось видео, на котором епископ Мытищенский Феофилакт ударяет и отчитывает священника прямо в алтаре во время Божественной литургии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил указанного архиерея от исполнения обязанностей наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы, помощника первого викария Святейшего Патриарха по г. Москве и управляющего Юго-Западным викариатством Московской городской епархии, сообщает Патриархия.Ru.

Временное управление Андреевским ставропигиальным монастырем поручено председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместнику Донского ставропигиального мужского монастыря митрополиту Каширскому Феогносту.

Тем же распоряжением Его Святейшества временное управление Юго-Западным викариатством г. Москвы поручено председателю Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, управляющему Восточным викариатством г. Москвы епископу Верейскому Пантелеимону.

Что стало причиной конфликтной ситуации во время богослужения в одном из храмов Андреевского монастыря, остаётся неизвестным, но в любом случае поведение владыки Феогноста недостойно архиерея.

В настоящее время изучением обстоятельств произошедшего занимается Общецерковная дисциплинарная комиссиея, сообщил в воскресенье ТАСС заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«После появления видеозаписи была проведена предварительная проверка, на основании которой было принято упомянутое вами решение. Владыка, действительно, не служит до окончания полного изучения дела в Общецерковной дисциплинарной комиссии», — сказал епископ Савва, отвечая на вопрос о том, находится ли епископ Феофилакт под церковным следствием без права служения.

Замуправделами Московской Патриархии также отметил, что, «поскольку речь идёт об архиерее, результаты изучения будут представлены Святейшему Патриарху и Священному Синоду». После этого будет принято окончательное дисциплинарное решение.

Русская линия