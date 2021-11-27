27 ноября 2021 года на сайте Иерусалимского Патриархата было опубликовано Патриаршее послание Иерусалимского Патриарха Феофила, в котором Его Блаженство напомнил своей греческой и арабской пастве, что Иерусалимская Православная Церковь продолжает твёрдо держаться древнего юлианского календаря, а потому священнослужителям греческого происхождения не следует искушаться тем, что все остальные греческие Церкви празднуют Рождество Христово 12, а не25 декабря.

«Возлюбленные чада во Господе!

Действуя пастырски и отечески, мы общаемся к вам в письменной форме, чтобы ещё раз напомнить вам, что праздник Рождества, как великий господский праздник, отмечается с древних времён с подобающим литургическим блеском нашим Патриархатом и достопочтенным Святогробским Братством в день 25 декабря (по старому календарю), который соответствует 7 января (по новому календарю), и наша христоименитая полнота следует этому порядку.

«Соблюдая этот порядок, переданный нашими отцами, т. е. преданием» (см. 1 Тим. 6:20) Патриархов и учителей до нас, и «ища того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим. 14:19), мы призываем священников нашей паствы, чтобы в день 12 декабря (по старому календарю), который соответствует 25 декабря (по новому календарю), они открыли святые храмы и пели последование в Святых Отца нашего Спиридона, епископа Тримифунтского чудотворца, которое включает в себя катавасии и другие предпраздничные рождественские гимны, а не службу Рождества 25 декабря; после службы Утрени надлежит совершить Божественную литургию.

Как известно, принятие нового календаря поставило Православную Церковь лицом к лицу с пастырскими вопросами, которые также имеют социальные последствия, и мы призваны решать их с чувством ответственности. В этот день после вышеупомянутого последования праздника святого Спиридона члены нашей греко-православной паствы могут приступить к мероприятиям социального, а не церковного характера.

Ожидая соблюдения вами этого нашего призыва, к празднованию великого праздника Рождества в мире и единодушии, мы щедро изливаем наши отцовские пожелания и патриархальные благословения от Пресвятого и Живоносного Гроба и остаёмся,

В Священном граде Иерусалиме, 13 (26)ноября 2021 года

Огненный ко Господу молитвенник,

ФЕОФИЛ,

Патриарх Иерусалимский"

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