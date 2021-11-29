С 1 января 2022 года граждане Сербии при рождении первого ребёнка будут получать от государства 300 тысяч динаров (около 2,5 тысяч евро). Об этом недавно заявил президент Сербии Александр Вучич, представляя новые меры по исправлению катастрофической ситуации в сербской демографии. Сам Вучич признался, что меры принимаются на фоне того, что сегодня сербы исчезают как нация, сообщает Православие.Ru.

«Мы всё старее и наше экономическое развитие зависит от того, насколько мы с лучшими мерами обеспечим развитие нашей нации. Выдача денежной помощи при рождении первого ребёнка, по мнению Вучича, должна стимулировать граждан к рождению, но будут и другие меры», — отметил сербский лидер.

Что касается других детей, то Вучич напомнил, что до сих пор действовало правило, что для второго ребёнка помощь в течение двух лет составляет 10 тысяч динаров (чуть более 80 евро) ежемесячно, за третьего по 12 тысяч динаров (100 евро) ежемесячно на протяжении 10 лет, а за четвертого 10 лет по 18 тысяч динар (150 евро) на протяжении 10 лет. При этом он пообещал, что помощь на второго ребёнка будет увеличена.

Другие меря связаны с субсидией государства на покупку квартир для молодых супружеских пар. Эти меры призваны мотивировать молодых к самостоятельной жизни и основанию семей.

В настоящее время Сербия стремительно вымирает. В 2020 году в Сербии количество появившихся на свет младенцев было самое низкое за последние 120 лет.

Население страны, по официальной статистике, с 2002 по 2020 гг. уменьшилось на более, чем 600 тысяч человек. Соответственно с 7 500 031 до 6 899 126.

Русская линия