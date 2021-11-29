29 ноября 2021 года Патриарх Иерусалимский Феофил нанес визит Архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму и посетил Афины, сообщает портал «OrthodoxTimes».

При этом одни греческие СМИ называют этот визит официальным, а другие именуют его неофициальным. Так или иначе, но оба Предстоятеля не принимали участия с совместном богослужении, и, похоже, этого не планируется.

Почему Иерусалимский Патриарх решил посетить Грецию, не уточняется, однако, судя по темам, которые обсуждали два Предстоятеля, на Святой Земле ждут от Греции поддержки на фоне пандемии и серьёзного ограничения паломнического потока в Иерусалим.

Как известно, на фоне сообщений о появлении очередного штамма коронавируса еврейские власти решили закрыть свои границы для туристов, а потому Иерусалимский Патриархат может оказаться в тяжёлом финансовом положении.

«Во время встречи Патриарх и Архиепископ затронули проблему пандемии и проведения вакцинации, в то время как Патриарх Феофил сослался на трудности, существующие в Иерусалиме, и необходимость соблюдения всех мер защиты от распространения коронавируса», — пишет профанарский портал «OrthodoxTimes».

Русская линия