Грузинская Православная Церковь выступила против принудительной вакцинации, а также призвала не изгонять из храмов вакцинированных…

Грузинская Православная Церковь не поддерживает принудительную вакцинацию, так как у каждого должна быть свобода выбора и это нерушимое право, данное Богом, говорится в заявлении Патриархией Грузии, сообщает ИА Sputnik Грузия.

В феврале 2021 года Священный Синод Грузинского Патриархата опубликовал обращение, в котором чётко была изложена позиции Грузинской Церкви по этому вопросу. Церковь ценит действия специалистов в области медицины по защите здоровья людей, но не возьмёт на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации против коронавируса, так как это дело специалистов.

«Хотя это разъяснялось несколько раз из-за радикальной позиции, занятой некоторыми священнослужителями в последнее время, мы ещё раз повторим, что вакцина не имеет религиозной нагрузки», — говорится в заявлении.

Церковь осуждает призывы некоторых священнослужителей, которые отказывают верующим, которые привились, в Причастии, а также запрещают носить медицинские маски во время службы.

«Мы ещё раз обращаемся к священнослужителям, чтобы их действия по отношению к вакцинации не выходили за рамки решения Синода. В случае своеволия прихожане могут обратиться в Патриархию», — говорится в заявлении.

По данным на 28 ноября в Грузии привито 34.8% взрослого населения страны, в то время как иммунологи рассчитывали привить до конца минимум 60%.

Для ускорения темпа массовой вакцинации с 1 декабря в Грузии вступает в силу система ковид-паспортов. Теперь посещение ряда объектов — гостиниц, театров, кинотеатров, горнолыжных курортов, будет возможно только при наличии специального QR-кода. Его смогут получить лица, прошедшие полный курс вакцинации, или уже переболевшие коронавирусом. Также получить ковид-паспорт на 72 часа смогут те, чей результата ПЦР-теста будет отрицательным, а на 24 часа его получат обладатели отрицательного теста на антиген.

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