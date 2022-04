Настоящее издание Словаря подготовили А. Таллерчик, В. Добровольский и С. Григорьев

Оглавление:

Часть I. А, Б, В

Часть II. Г, Д, Е, Ж, З, И

Часть III. К, Л, М

Часть IV. 4. Н, О, П

Часть V. Р, С

Часть VI. Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, Ять

Предисловие

~~~~~~~~~~

В русской литературе давно существует потребность в Славянском Географическом Словаре, в котором были бы собраны и приведены в известность топографические или географические названия населённых местностей в землях занимаемых Славянами, Западнославянские и югославские народы имели несчастие в разные времена попадать под владычество иноземцев и силою обстоятельств были подвержены сильному влиянию иностранных языков. Нет сомнения, что до покорения Славян другими народами во всех Славянами заселённых землях господствовали исключительно славянские названия областей, рек, гор, городов, селений, которые были в употреблении у всех славянских племён. Немцы, Итальянцы, Мадьяры и Турки, завладев прежними славянскими землями, истребили памятники национальной жизни, коверкали славянские термины на свой лад, или заменяли ихь совсем новыми из своего языка заимствованными словами и таким образом ввели свою топографическую номенклатуру.

В старинных памятниках русской письменности: летописях, путешествиях и грамотах до-Петровского времени ещё сохранилось много подлинных славянских географических названий, которые с вследствие чужеземного влияния были вытеснены из официального и общественного употребления и заменены иностранными терминами. Эти иноязычные термины до такой степени взяли верх в литературе и общественной жизни, что исследователи истории древностей нередко не могут отыскать прежние исторические местности. Между тем первоначальные славянские названия живут до сих пор в устах народа. В ХII и ХIII веках сочинители Лаврентьевской и Ипатьевской летописей знали, где города Глозова, Опава, Глубичичи, Особлава, Козлий, Бордуев, Пожга, Изволен, где река Солона, где Чешский Лес, а теперь учёные никак не могут открыть их на немецких и мадьярских картах под исковерканными названиями, не зная, что народ до сих пор употребляет первобытные названия. В алфавитном указателе издания Ипатьевской летописи [Миханлъ. бъжа со сыном своим во Ляхы (къ) Кондратови, приближившем же ся Татаром то не стерне туто, иде в землю Воротьславску (Breslau) и прииде ко месту немецкому (т. е. городу, не селу) именем Середу. См. Ипат. Лт, стр. 521—622] город Середа назван «селом в Галицком Княжестве», между тем это — не село, а нынешний польский город Srzoda в Прусской Силезии; укрылся же он от внимания издателей Ипатьевской летописи под названием Reumart, хотя его и до сих пор польские и чешские Слезане (Силезцы) называют Srzoda, т. е. по старинному Середа. Таких примеров можно привести весьма много. Это обстоятельство ясно показывает на необходимость Географического Словаря, в котором были бы восстановлены подлинные славянские названия и устранены всё возможные недоумения.

Не менее полезен такой Словарь для лингвистов. Сравнительное языковедение развилось в последнее время с большим успехом. Языкословы исследовали не только старинные памятники письменности, но подвергли своему пытливому анализу и народные говоры. О географических названиях местностей появились весьма интересные монографии (Die alavischen Ortsnamen in der Oberlausitz und ihre Bedeutung, von J. E. Schmaler, Bautsen 1867. Die slavischen Ortsmmen aus Apellativen, von Dr. Fr. Miklosich, Wien: 1874. II. Hfte. Ero же: Über die Wanderungen der Rumunen in den tinischen Alpen und Karpathen, Wien 1879), географическая номенклатура оказалась обильным источником для объяснения законов фонетики и словопроизводства. Взаимные отношения племён самой отдалённой древности наглядным образом изъясняются топографическо-географической номенклатурой. Труды братьев Гриммов, Потта, Шафарика, Шлейхера, Милюсича и др. вполне оправдывают предположение о важности географической номенклатуры для археологических и лингвистических исследований.

Мы не сомневаемся, что и наука география должна дорожить топографическими названиями славянских местностей. Этого требует точность, верность и определённость в показании данных в сочинениях, равно как и на географических картах. Ещё в 1868 г. в изд. географического общества проф. В. И. Ламанский сказал, что славянская взаимность и достоинство географической науки требует восстановления чистых первоначальных форм славянских географических названий при издании сочинений обо всех славянских землях, т. е. странах, которые до сих пор сохранили славянское народонаселение, как и таких, в которых оно перемешано с другими национальностями — одним словом везде, где Славяне жили и ныне живут (Centralblatt fur slavische Literatur ind Bibliographic von J. E, Schmaler, Bautzen 1868 № 3.). Но так как это желание до сих пор осталось только желанием — pium desiderium, тo мы не сомневаемся в том, что Географический Словарь может много способствовать для восстановления подлинных славянских названий.

Новейшие карты и атласы Ильина, Исакова, Зуева и др. заслуживаюсь признательность за старание издателей относительно технической отделки, но к сожалению нельзя того сказать о содержании карт, т. е. о географических названиях, преимущественно в славянских землях. Рассматривая русские карты Австро-Венгрии, Пруссии и Турции, мы находим много неисправностей и неточностей в названиях местностей. Специальная карта Шуберта, Новый Атлас, карты России и Европы А. Шевелева, карты Европы и Германии Зуева, учебные Атласы Сидова и Атлас Симашко — все страдают этим недостатком, не смотря на то, что они составлены по лучшим немецким источникам, а последний «исправлен г. Кипертом в Берлине» (У немцев какая-то страсть исковеркивать славянские имена на немецкий лад. В Чехии, Силезии, Штирии и Хорутании эта операция делалась методически; в Пруссии до сих нор делаются официально видоизменения польских названий в немецкие. В России никогда не делаются подобные насилия; pyccкие с благородной снисходительностью относятся не только к польским традициям, но оставляют в покое даже местные названия Закавказских и Сибирских инородцев)

Все немецкие атласы и специальные карты переполнены ошибками в славянских топографических названиях. Русские картографы не должны, безусловно, полагаться на Немцев, а должны проверять свои издания по славянским, преимущественно чешским и сербским источникам, как это сделано, на сколько позволял малый масштаб, при издании Этнографической Карты славянских народностей М. Ф. Мирковича и Карты Л. В. Березина [Ещё в 1842 г. П.И. Шафарик издал Карту славянских земель (Slovansky Zemevid) с точным показанием местных географических названий; десять лет спустя во французской литературе появилась подобная карта Дюфура (Carte politique et routiere del’Europe central et priucipalement des pays Slaves, Magyares et Roumana, dressee par A. H. Dufour et F. W. Paris 1852). Это собственно копия с карты Шафарика, но издатель (вероятно F. W. поляк), желая скрыть русскую народность в Галиции и юго-западном крае, тенденциозно заменил русские названия польскими. С.-Петербургская Академия Наук издала в 1873 г. Географический Словарь Турецкой империи, сочин. русского консула Мотраса (Dictionnaire geographique del' empire Ottoman par C. Mostras), на турецком языке с французской транскрипцией и варварской орфографией и способствовала распространению и утверждению изуродованных Турками названий. О подлинных славянских названиях некому было позаботиться. Европейские учёные ввели исковерканные Турками термины, но Россия обязана вместе со свободой восстановить коренные названия Славян, бессовестно отвергнутых туркофильскою Европой. Издатели сочинения «Документы, объясняющие историю западнорусского края Спб, 1865» г. стр. CLXXXVI сделали следующее достойное внимания замечание об атласе карт польского историка Лелевеля: «Кроме неправильностей в распределена границ, рек, мест… в нём особенно поражает намеренное искажение названий мест на польский лад, напр. Жытомерж вместо Житомир, Кржеменец вместо Кременец, Трембовля вм. Теребовль и т. п. Лелевель даже позволяет себе переиначивать по-польски названия Восточной России, например вместо Новгород, он пишет Новогрод, Чернигов — Чернихов, Владимир — Влодзимерж"].

Мы заметили выше, что русские карты составляются, но образцу немецких, но можно сказать даже что большая часть их ничто иное, как, просто, копировка немецких карт без всякого разбора. Отсюда и происходят эти бесконечные неточности и ошибки. В Европе употребляется латинский алфавит с применением букв к разным языкам; и не только важнейшие народы: Немцы, Французы, Итальянцы, Англичане и Испанцы имеют свои особые орфографии, но и у Чехов, Хорватов, Поляков, Румын и Мадьяр есть своё правописание и нередко друга другу противоречащие правила произношения тех же латинских букв. На немецких картах копируются иностранные земли по местному правописанию и не всякий знает, в каких случаях следует читать, например, ch в Германии, как х, во Франции, как ш, в Италии, как к и пр. Руководствуясь известными правилами грамматики, русский картограф соображается с ними в копировки своей карты, и выходить всё правильно. Не то с малоизвестными в Европе и России славянскими народностями, равно как и с мадьярским или румынским языками, орфографические особенности которых предписывают другие правила; так например, польское cz, равняется русскому ч, в мадьярском же наоборот, cz=ц; в польском правописании s=русскому с, а польское sz — русскому ш, у Мадьяр же наоборот, s значить ш, а cz=русскому с. Прибавим к этому диакритические знаки в славянских наречиях z, с, s, I`, n, u, c, dz, n, S, z, z, или употребление i и j, в мадьярском у, вместо ь, при мягких гласных, и выйдет путаница; картограф не знает, какими правилами руководствоваться и в какой стране применить немецкое, в какой мадьярское, чешское, хорватское, польское или итальянское правописания. Покойный Гильфердинг написал Общеславянскую Азбуку. На многих картах, изданных в Австрии, находятся пояснения, как читать мадьярские, польские или чешские слова; но географу и картографу некогда делать лингвистические студии; ему нужны готовые, разработанные результаты. И вот именно, пока не будут изданы географии и карты с правильным русским правописанием, может принести большую услугу Географический Словарь.

Геодезические, топографические и съёмочные работы могут исправить инженеры, и по ним всякий картограф сделает поправки на карте относительно местоположения топографических единиц и расстояния друг от друга и нивелировки их, но точность и верность названия местностей, рек, гор и пр. в данном случае, не могут быть проверены геометрами, а должны быть подвергнуты критической проверке этнографов. Так, Каниц проверил карты Болгарии и Сербии, и результаты его трудов были с признательностью приняты и напечатаны в изданиях Впиской Академии Наук и тамошним географическом Обществом.

Каниц путешествовал по Сербии и Болгарии и нашёл множество неточностей и ошибок на картах Ами Буэ, Лежана и Киперта, хотя они считаются авторитетами в науке. Карта Турции Киперта (говорит Каниц) самая лучшая, но и в ней находятся громадные ошибки. Так, на дороге от Чачака к Карановцу из 12 местностей у Киперта записано только 5, и то в другом порядке, и исковерканы до неузнаваемости неправильным правописанием, напр. Drwart вм. Trnava, (Тернава). Tак же недостатки на карте Киперта нашёл Каниц в Болгарии. Страна между Ситницей и Болгарской Моравой около 30 кв. м. у Киперта, так как на картах неисследованных частей внутренней Африки, будто бы ровная, безводная, незаселённая страна, на деле-же она прорезана горами и реками с многочисленным населением. На карте Киперта Кула обозначена одинокой башней, между тем это многолюдный город. У подошвы горы Старой Планины (тур. Ходжа-Балкан) на карте нет трёх городов, также ни на одной карте нижнего Дуная не обозначен приток Сморден. Напротив, говорить Каниц, недалеко от Дуная фигурируют небывалые города Пирсник и Иснебол, которые бы следовало вычеркнуть. (На карте № 6. Русского Нового Атласа есть тоже эти два новые небывалые города).

Желательно было бы подвергнуть такой же проверке русские географические карты и атласы и обнародовать результаты ревизии. Учёные экспедиции делают исследования на дальнем севере и востоке России, а. западные окраины и смежные соплеменные славянские земли остаются непроверенными, и в новых изданиях карт в сотый раз повторяются ошибки и промахи иностранных съёмщиков, не знавших местных языков.

Но докуда это желание не будет исполнено, пособием может служить Географический Словарь. Он должен быть настольной книгой для туриста и путешественника по славянским землям. Географический Словарь должен лежать в кабинете каждого журналиста, писателя, литератора для постоянных справок, контроля и поверки европейских книг и газетных статей. В русских газетах часто встречаются грубые ошибки и недоумения от ошибочного перевода географических названий в славянских землях (На выдержку приведём из многих один пример: Соврем. Известия 1872 г. № 133 напечатали следующую телеграмму: «В Цолькиверп… явились аграрные беспокойства"… и пр. Местности под названием Цолкивер в Галиции вовсе нет, а есть город Жолковь, польск. Zolkiew, который Немцы по-своему назвали Zoltiew; русский переводчик, не зная этого, скопировали немецкое Zoltiewer — в Цолкиверп, и вышел абсурд.)

Не менее необходим Географический Словарь для учебных заведений и учащейся молодёжи. В прежней системе обучения наука география и история опирались совершенно на немецкие и французские образцы, а в некоторых институтах в России география и история даже преподавались иностранцами на немецком и французском языках. Оттого многие образованные люди знают города, реки, горы на немецком языке, и настоящее славянское название города или реки ставит их в тупик. Так вошло в обыкновение реку Тису называть Тейсом, горы Бескиды — Бескиденами, Лужицкие горы — Ляузицерскими горами, город Львов — Лембергом и пр. Из школы распространяется ложный взгляд на дело, и заученные ошибки входят в общественную жизнь и в сочинения даже самых почтенных авторов. Вот почему следует исправить все учебники, учебные атласы и карты, заменив чужестранные Тейсу, Эльбу, Молдау на славяно-русская Тису, Лабу, Волтаву; названия городов, Демберг, Будвеж, Альтзоль, Клягенфурт, Иейзац, Фгуме, Рагуза и пр., на Львов, Будевицы, Зволень, Целовец, Новый Сад, Реку, Дубровник и проч. Иначе мы не выйдем из этой бесконечной путаницы (В таком направлении был выражен нами взгляд ещё в 1876 г. в письме к г-ну А. А. Гатцуку, который напечатал это письмо в своей Газете со следующим примечанием: «Высказанные здесь мысли признаём вполне основательными и считаем насущною необходимостью издание Географического Словаря славянских земель. Полагаем, что Министерство Народного Просвещения весьма сочувственно отнесётся к подобному изданию». Для дополнения изложенных здесь мыслей просим прочесть нашу статейку, в газете А. Гатцука, 1877 № 1. стр. 15. — В прошлом году напечатана была статья: «О необходимости составления Географического словаря Славянских земель» в Русском Вестнике 1879 г. кн. II. стр. 813. Так как в печати до сих пор не появилось никакого подходящего сочинения, то мы решились напечатать настоящий Словарь, хотя далеко не полный и не вполне обработанный).

На заседании третьего Археологического Съезда в Киеве чешский депутат Мартин Коляр читал свой реферат: О топографическом словаре Славянских земель, в котором обращал внимание учёного собрания на важность и необходимость Топографического Словаря, который бы содержал в себе не только названия местностей, но также названия гор, рек, озёр и даже ручьев во всех Славянских землях, доказывая значение такого литературного предприятия для Славянского мира и вообще для науки. «Для историка и археолога, говорит между прочим Коляр, названия местностей — это как бы окаменелые первоначальные документы о почве, первоначальной культуре, образе жизни, нравах и обычаях и расселении наших предков. Тождественные названия селений могут ясно показать, каким путём шла славянская колонизация. В тех же случаях, когда нет исторических доказательств, одноименные топографические названия убеждают нас в том, что поселенцы вышли из местностей того же имени».

Сознавая трудность такого предприятия, Коляр заключает свою статью следующими словами: «Если пока (за неимением подготовленного материала) нельзя приступить к изданию всеобщего славянского словаря, то пусть каждый из нас: Русский, Поляк, Серб, Чех, трудится по части систематической топографии своей страны или области, задавшись целью из частных подготовительных работ и сочинении создать достойный памятник народа могущественного, можно сказать даже могущественнейшего в Европе — народа «Славянского» (Труды 3-го Археологического Съезда в России, в Киеве 1878 года, т. II, стр. 165 — 171).

Интерес к славянству сильно возбуждённый новейшими событиями на Балканском полуострове вышел из тесного кружка славянофилов, специалистов по филологи, истории и археологии, и обхватил всё русское общество. Все читают статьи о славянских землях, рассматривают карты, путешествия, и при справках с такими книгами нападают на множество ошибок и неисправностей. По этому поводу отозвались уже некоторые голоса в нашей литературе; в июньской книге Вестника Европы за прошлый год (стр. 859) находим вполне справедливое сетовавшие на издателя Библиотеки путешествий, где «Болгария трактована, как какая-нибудь Зеландия». В переводе сочинений о Дунайской Болгарии и Черногории обнаруживается грубое незнание истории и географии: переводчик из немецкого Triballer сделал народ Трибаллеры, из немецкого Sttnfetfefb — поля Амзеля при Коссове (!), из монастыря св. Иоанна Рыльскаго — св. Рило (!). Другой переводчик книги о Черногории называет крепость Спуж — Спуцом; Зету — Цетой; Белопавличи — Белопавлицами; вместо Жабляк (Zabljak) он нишет Цабльжах (!!); вместо Васоевичи (Vasojevici) — Вазожевичи; Плевлье (Plevlje) — Плевлже; Невесине — Невесин; Жюбине — Глюбин; Дульчто — Дуленьо и проч.

Таков результат рассмотрения двух переводных книжек, сделанных наскоро неизвестными дилетантами. Что же бы сказал автор, если бы он нашёл такое же незнание почти во всех географических сочинениях, почти на всех картах, издаваемых специалистами, всем известными учёными-издателями Энциклодического Словаря, в котором будто бы принимали участие три дюжины профессоров (В Энциклопедическом Словаре П. Н. Березина читаем на стр. 481, IV тома: «Ней Быстриц — город в Богемском округе Будвейс, при долине горы Штейнберга. Должно быть: «Новая Быстрица (чешск. Nova Bystfice) — город Будйевнцкого уезда (чешcк. (Budejovice) Чехии при долине горы Каменной (чешск. Kamenna Нога)». Автор, вероятно, знает что его Богемия называется Чехией, и что в ней живёт Славяно-Чешский народ. В географии Венгрии, т. 11 стр. 628: «Вармеди, Вас (но венг. Vas-varmegye, по-нем. Eisenburg) комитет (!) в Венгрии прилегающий к эрцгерцогству Австрии… Достоинство вармедийскаго или эйзенбургского вел. магната (!) наследственно в княжеском род Батыяни». Между тем местности Вармеди и Вас в Венгрии вовсе нет, а есть уезд называемый Железным, слав. Zelezny, мадь. Vas-varmegye (от vas — железо). Это Komitat, т. е. графство (comitatus), а не комитет, находящийся на границе Австрии. В Железном уезде достоинство начальника уезда иди комитата, называемого в Венгрии великим ишпаном (а не магнатом), Fo-Ispan, присвоено было роду князей Батьяньих (мад. Batyanyi). И это в Энциклопедии, долженствующей быть сводом всех отраслей паук, на который можно было бы вполне положиться!

Не раз было обращаемо внимание на иностранные слова, введённые в русский язык; вышло даже несколько изданий словарей и словотолкователей иностранных слов. Право, не возможно же всякому читателю быть лингвистом, знающим все языки, новые и древние, европейские и восточные. При помощи таких словарей и словотолкователей делается понятным смысл и содержание, иностранного слова, его корень или источник, без чего для незнающего языков оно было бы глухим звуком без внутреннего содержания. Однакож до сих пор не было обращено внимание на иностранная географические названия, которыми испещрены вcе русские книги и географические карты. Под иностранною оболочкой они также чужды русскому уху и русскому уму, как иностранные слова. Мудрено же знать всякому русскому, что под мадь. Fekete-viz, тур. Kara-su, или под мад. Fejer-Templom, тур. Ak-Kilissi и пр. кроются славянские понятия Черная вода и Белая Церковь. Между тем миллионы сродных нам Славян ежедневно употребляют названия местностей по своему, на славянском, каждому русскому простолюдину понятном, языке. Русский с первого взгляда узнает своих родных и отчуждённые на картах немецкими, мадьярскими и турецкими словами, страна предстанет русскому уму не менее родной, чем любая страна в России среди сплошного русского народа.

При недостатке подготовленных материалов в настоящее время нельзя составить полного географического словаря, в котором историк, археолог географ, этнограф и др. специалисты могли бы найти все данные для всесторонних исследований всякой науки. Такого рода сочинение нужно предоставить будущему, когда все славянские земли будут точнее исследованы и описаны. В настоящее время Географический Словарь некоторых земель будет полнее, других же менее точен. В Австро-Венгрии списаны не только города и местечки, но и значительное количество сёл, в особенности тех, которые имеют двойные названия, немецкие и славянские, или же мадьярские и славянские; в Галиции показаны местности, имеющие различные названия по польскому произношению. При том объясняется много народных названий племён и областей, мало известных в литературе. Напротив того, за неимением источников в Сербии, Боснии и Болгарии, могут быть приведены в известность только важнейшие города и местечки; также число жителей не везде может быть показано. Что касается до царства Польского, то мы ограничимся только приведшем названий городов, местечек и больших посадов. Русская номенклатура ещё не утвердилась в Привисланском крае: одни пишут, соображаясь с русским произношением, как говорит русский народ в Люблинской и Седлецкой губерниях: Бела, Брест, Замостье, Влодава, Хелм, Межирпче, другие-же, вопреки духу русского языка, все еще рабски следуют польской фонетики и пишут; Бяла, Бржесць, Замосць, Влодава, Хелм, Мендзиржече и др. Без всякого сомнения, следовало бы завести однообразную, правильную номенклатуру в русских сочинениях, хотя в польском обществе и останутся, свои местные особенности (Немцы никогда не забывали своих исторических названий в Эльзасе и Лотарингии, и после катастрофы под Седаном они немедленно возобновили прежние немецкие термины, вместо: Решикур, Тионвиль, Монбелиар, Нанси, Маримон, Торшевиль, Фокемон, Булей, Саверн явились: Риксинген, Диденгофен, Мюмпельгард, Нанциг, Мерсберг, Дорфсвейлер, Фалкенберг, Больхеп, Цаберн и пр. Почему же нам церемониться и не завести для однообразия названия на господствующем в Русском государстве русском языке?)

При названии населённых мест показано число жителей и местоположение, обозначена высота гор, указаны источники и устья рек. На многих местах приведено, в каком месте летописей упоминается название местности.

Вот и все данные, которые собраны нами из лучших источников, а также при сообщении с народом в многократных путешествиях наших по некоторым славянским землям.

Для большей ясности мы печатаем русское название местности крупным шрифтом, возле него ставим славянский термин, употребляемый местным или соседним населением, затем следует исковерканное иностранное название, чтобы нагляднее показать, откуда собственно произошли ошибки на русских картах, которые (карты) во многих местах обозначены начальными буквами. Иностранные названия и ошибочно на картах выставленные термины стоят в алфавитном порядке, напечатанные мелким шрифтом, со ссылками на славяно-русское название. Нам, кажется, что этот способ — самый удобный для забирания справок и для заучения подлинных географических терминов.

Нельзя не заметить, что сопоставление славянских географических названий весьма поучительно. Несмотря на долговечное разъединение Славян и отчуждения их друг от друга, отличительная черта славянского единства проявляется в тождественности наименований стран, гор, рек, городов, селений и пр. в различных землях Славянщины. Внимательный читатель славянских карт и географических сочинений поражён будет часто встречающимися точь-в-точь такими же названиями местностей, гор и рек в разных, па большом расстоянии находящихся землях. Целые десятки названий городов, сёл, рек и гор, лежащих на севере Карпат и в Галичине, повторятся в Чехии и даже за Дунаем в Сербии, Хорватии, Далмации и Черногории. Это ие простая случайность, а очевидное доказательство того, что предки нынешних Чехов, Сербов и Хорватов, вышедшие из известной местности своего прежнего отечества, которое Константин Багрянородный назвал Великой Сербией, дали название родного места своему новоселию.

Наконец, если мы пожелаем удовлетворить изъявленному желанию — употреблять один литературный язык у всех Славян, то нам надо будет усердно позаботиться об осуществлении этого предложения. Мы должны постараться также о распространении верных понятий о славянстве, мы должны открыть все звенья, связывающие Славян, мы должны сблизиться, узнать ближе наших единоплеменников, а взаимная любовь и доверие явятся сами собой. В Географическом Словаре тысячи примеров, где диалектическая разница наречий не так существенна по своему коренному происхождению, как это на первый взгляд кажется многим буквоедам, анализирующим всякие тонкости фонетики и морфологии и изучающим всякие системы грамматики и правописания. В народе предания Славянства сохранились и чище и прямее, чем в литературных произведениях книжных людей, образованных под иностранным влиянием. Если литературное объединение Славян должно быть воплощено в пароде и не остаться только мечтой идеалистов, то нам нужно узнать себя, узнать Славян, узнать Славянские земли, нужно придти к твёрдому убеждению, что они были, есть и должны остаться навсегда Славянскими. Пусть в Географическом Словаре единство Славян изобразится в таком виде, в каком оно существовало до порабощения их иностранцами, и пусть это единство будет залогом их братства и свободы.

Яков Головацкий

Вильна 19-го Декабря 1877 г.

Иностранные книги и карты, которыми я пользовался при составлении Географического Словаря:

Примечание: Из русских писателей я пользовался сочинениями Гильфердинга, Ковалевского, Ламанского, Макушева, Н. А. Попова, А. В. Березина, Записками русск. географ, общества, Этногр. Сборн. и мн. др.

Русские географические карты и атласы, которые следует сравнить с настоящим изданием:

Сокращения слов, употребляемых в настоящем Словаре:

Авст. — австрийский.

алб. — албанский

арн. — арнаутский.

б. — бывший.

бер. — берег.

бл. — близь.

блг. болг. — болгарский.

вост. — восточный.

вм. — вместо.

верх. — верхний

выс. — высоты.

Г. — горний

г. — город.

ген. — генеральный.

геогр. — географический.

герц. — герцогство.

гл. — главный.

госуд. — государство,

град. — градус.

граф. — графство.

греч. — греческий.

губ. — губерния

Д. Д. — дальний

д. — душ.

дер. д. — деревня.

дл. — длины.

др. древ. — древний.

дух. — духовный.

евр. — евреев.

европ. — европейский.

ж. — жителей.

жел. д. — железная дорога,

жид. — жидов, жидовский.

жуп. — жупанство.

з. зап. — западный.

зав. — завод.

зал. — залив

зам. — замок

ил. — иллирийский.

ит. — итальянский.

кат. — католический.

кв. л. — квадратных миль,

кн. — князь.

кнж. — княжество.

кол. — колония.

кор. — королевский.

кр. — крепость.

лат. — латинский.

лит. — литовский.

лот. — лотышский,

луж. — лужицкий.

луж. -серб. — лужицко-сербский

лев. — левый.

лют. — лютеранский.

м. — миль.

мадь. — мадьярский.

марк. — маркграфство.

мор. — моравский.

мрус. — малорусский.

мест. м. — местечко.

ниж. — нижний.

нов. — новый.

нем. н. — немецкий.

н. пр. — например.

о. оз. — озеро.

обл. — область.

общ. — общество.

окр. — округ.

ост. — остров.

поль. — польский.

прав. — правый.

правосл. — православный.

прит. — приток.

Р. — Реомюр.

р. — река.

разв. — развалины.

рим. — римский.

ркп. — рукопись.

рожд. — рожден.

рум. — румынский.

русс. — русский.

с. — село.

св. — святой.

слав. — славянский.

слвн. — словинский.

слц. — словацкий.

см. — смотри.

стол. — столица.

сред. ч. — средним числом.

серб. — сербский.

стар. — старинный

ст. слав. — старославянский.

стр. — страница.

сев. — северный.

т. — тысяч.

т. е. — то есть.

тур. — турецкий.

у. — уезд.

угор. — угорский.

укр. — укрепление, укреплен.

ум. — умер, умерший.

ур. м. — уровень моря.

ф. — фут.

фран. — французский.

хорв. — хорватский.

хреб. — хребет.

цар. — царство.

цер. — церковный.

цел. — церковно-славянский.

ч. ж. — число жителей.

чеш. ч. — чешский.

чех. — чешскословенский.

шир. — ширина.

ю. южн. — юг, южный.





