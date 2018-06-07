Преподобномученица Елена родилась в 1879 года в деревне Малеево Волоколамского уезда Московской губернии в семье крестьянина Петра Коробкова, впоследствии служившего приказчиком в английском магазине в Санкт-Петербурге, и в крещении была наречена Елизаветой. Отец умер, когда Елизавете было четырнадцать лет, и она жила в деревне с матерью. К этому времени Елизавета окончила сельскую школу и, когда ей исполнилось двадцать четыре года (в 1903 г.), поступила в один из монастырей Московской губернии, где находилась до его закрытия во время наступивших при советской власти гонений на Русскую Православную Церковь; здесь она приняла монашеский постриг с именем Елена.

После закрытия монастыря она поселилась при Троицкой церкви в городе Сходня, Солнечногорского района Московской области, где пела на клиросе и занималась рукоделием, зарабатывая на жизнь шитьем одеял.

Храм святой Троицы в Сходне. 1900-е гг.

В 1937 году советская власть стала арестовывать не только священнослужителей, но и активных прихожан. Вместе с такой группой прихожан была арестована и монахиня Елена. В справке на арест ей ставилось в вину, что она «распространяет среди верующих церковную литературу, так называемые духовные Троицкие листки. церковно контрреволюционно настроена и до сих пор своей контрреволюционной церковной деятельности не бросает».

Первый хор Троицкого храма в Сходне. Фото 1900-х гг.

Монахиня Елена была арестована 29 октября 1937 года и заключена в камеру при районном отделении НКВД в Солнечногорске. На допросе следователь спросил её:

— Вы, будучи знакомы с церковниками. и монахинями, друг у друга собирались, обсуждали против советской власти вопросы, вели контрреволюционную деятельность?

— Бывать я бывала у верующих и церковников, — ответила монахиня, — но вопросов против советской власти мы не обсуждали, и контрреволюционной деятельности я не вела.

На этом допросы были закончены, и монахиня Елена была переведена в Таганскую тюрьму в Москве. 15 ноября 1937 году тройка при УНКВД по Московской области приговорила ее к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Обвинение: «будучи знакома с церковниками и монахинями, участвовала в к/р сборищах, вела а/с агитацию и к/р деятельность». (Дело ДП-27 624 ГА РФ Ф. 10 035).

Таганская тюрьма

Из Таганской тюрьмы матушку Елену отправили по этапу на Дальний Восток, конечным пунктом стал город Лесозаводск[1] Приморского края, 19-е отделение БАМЛАГа, 145-я колонна.

Современный Лесозаводск

Здесь она встретилась с голодом, непосильным каторжным трудом и нечеловеческими условиями содержания.

БАМЛАГ ОГПУ

Постановлением правительства от 13.04.1932 было создано Управление строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Но рабочих рук не хватало. Привлекать вольнонаемных рабочих было сложно: надо было давать высокую зарплату, предоставлять жилье, создавать условия для нормальной жизни. В малонаселенном крае это сделать сложно. И выход был найден — строительство БАМа было передано в ведомство ГУЛАГа.

Приказом ОГПУ от 10.11.1932 создается Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь — БАМЛАГ. Так в конце 1932 года на Дальнем Востоке возник самый крупный в стране исправительно-трудовой лагерь — БАМЛАГ. Его главные задачи:

— строительство Байкало-Амурской железной дороги;

— прокладка вторых путей на Транссибе;

— лесозаготовка, деревопереработка и добыча золота.

По всем направлениям будущей железной дороги развернулась сеть лагерных пунктов: десятки поселков заключенных за колючей проволокой. Костяком персонала, как управленческого, так и инженерно-технического, был контингент, прибывший со строительства Беломоро-Балтийского канала во главе с крупнейшим организатором подневольного труда Нафталием Ароновичем Френкелем. Френкель оставался начальником строительства в БАМЛаге весь последующий период. Менялись лишь его заместители.

В 1930-е годы через БАМЛаг прошли десятки тысяч людей. Их подвергали моральным и физическим истязаниям. Одни из них были расстреляны, другие осуждены и направлены в концентрационные лагеря, в переселенческие зоны. Жизнь их семей и близких была превращена в беспросветную полосу унижений и страданий.

БАМЛАГ

Заключенные БАМЛАГа строили железную дорогу в невероятно трудных географических и климатических условиях. Они прокладывали рельсы через неосвоенные территории Дальнего Востока — горы, реки, болота, преодолевая скалы, вечную мерзлоту, высокую влажность грунта, заготавливали лес для нужд строящейся дороги. Основными инструментами были — тачка, лом, лопата, кайло, носилки. Бамлаговцы расчищали просеки, вели земляные работы, отсыпали железнодорожное полотно тачками, рубили лес и изготавливали шпалы, строили мосты. Заключенных в Амурской области стали именовать «бамлаговец» или просто «бамовец», это был синоним слова «зек».

БАМЛАГ

Заключенные работали круглый год и в любую погоду. Когда строительство не укладывалось в сроки, администрация лагеря увеличивала рабочий день. Работали по шестнадцать, а то и восемнадцать часов в сутки. Не успевали обсыхать. Часто среди ночи поднимали на разгрузку прибывших вагонов, после чего невыспавшиеся зеки шли на стройки. У многих появилась «куриная слепота», то есть с наступлением вечера люди теряли зрение. В лагерных бараках свирепствовала малярия, простуда, ревматизм, желудочные заболевания. Спецодежда отсутствовала, заключенных одевали и обували в старое тряпье. Особенно тяжело было с обувью. Например, заключенные изготовляли ее сами из выброшенных автомобильных покрышек.

Прокурор БАМЛАГа Димаков сообщал, что в лазаретах спят голые на сплошных нарах, в баню не водят неделями из-за отсутствия белья. В общей палате на нарах нередко больные рожей лежат с больными желудочными, туберкулёзники — с хирургическими больными. Из приходящих этапов снимают мертвых, замерзших. Среди прибывших этапов нередки случаи сыпного тифа. В БАМЛАГе нет в запас ни белья, ни сапог, ни одежды. Мыла нет. Многим не в чем выйти в уборную. Идут на новую трассу разутые и раздетые этапы.

Из лагерной газеты «Строитель БАМа» 1935 г. «..жилые бараки представляли собой ледники; стены их покрыты толстым слоем инея, в углах — горы льда; вокруг бараков — рассадники нечистот (не было уборных). Не меньше холода и грязи в больницах для заключенных. Больные не имели постельных принадлежностей, спали на полу».

Заключенные жили в исключительно тяжёлых условиях, их постоянно избивали, за малейшую провинность помещали в карцер, политических селили вместе с уголовниками. Скученность, частые болезни, большая смертность, в том числе от голода. Система питания в лагерях БАМЛАГа была строго дифференцирована. Работающие, получал в день от 500 граммов до килограмма хлеба и суп из соленой или мороженой рыбы, иногда капусты. Неработающие — 300 граммов хлеба без супа.

БАМЛАГ

При Управлении БАМЛАГа работал спецлагсуд (выездные сессии Военной коллегии Верховного суда СССР в г. Свободном), он заседал в здании особого отдела. Спецлагсуд выносил самые жестокие приговоры, высшие меры наказания следовали одна за другой. Приговоры без промедления исполнялись — в тот же день, как зачитывался приговор, заключенных расстреливали. Сохранились документы, согласно которым только за семь дней августа 1937 года было расстреляно 837 человек. Но ведь БАМЛАГ существовал целое десятилетие — с 1932 по 1941 год. И всё это время шли расстрелы в БАМЛАГовской «фабрике смерти».

Карательные органы лагерей прибегали к испытанному методу монтажа больших и малых процессов: раскрывались «заговоры», пресекалась религиозная деятельность, контрреволюционная агитация и пропаганда, предупреждались «попытки восстаний» и т. д.

До 1937 года лагерный режим был не столь жесток, — в лагере даже работал театр из заключенных, выпускалась газета, литературно-художественный журнал «Путеармеец», юмористический журнал «На тачке» и пр. Все печатные издания распространялись только на территории лагерей. После «чёрного» 1937 года все лагерные «вольности» прекратились. БАМЛАГ был расформирован в июне 1938 года и на его базе было создано шесть железнодорожных ИТЛ.

Общее число заключенных по системе БАМЛАГа составляло в 1938 году — 201 138 человек, в 1939 году — 291 384 человека.

30 января 1941 года по приказу Берии работы на северных участках БАМа прекращены, АМУРЛАГ в Свободном прекратил свое существование, хотя лагеря с заключенными оставались до 1953 года.

Обед заключенных на БАМЛАГЕ

Через БАМЛАГ прошли видные деятели нашей страны: учёный и религиозный философ священник П. Флоренский, знаменитые востоковеды Михаил Соколов и Карим Сагидов, известные в стране писатели А. И. Цветаева (младшая сестра великой нашей поэтессы), В. Н. Ажаев, С. А. Воронин, Ю. О. Домбровский, поэт Дмитрий Морской, будущий маршал К. К. Рокоссовский, гидротехник профессор А. К. Рождественский, инженер-путейцы профессора К. С. Лесневский, К. Н. Кашкин и другие. Через лагерь прошел и О. Э. Мандельштам, сосланный под Владивосток на Чёрную Речку.

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По единому номеру следственного дела нам удалось из числа осужденных найти пятерых священнослужителей, прославленных в лике священномучеников Русской Православной Церкви. Вспомним их имена: священномученик Михаил (Михаил Михайлович Троицкий; 1878−1938), священномученик Алексий Николаевич Протопопов (1880−1938), преподобномученик Андроник (Андрей Иванович Суриков; 1885−1938), священномученик диакон Феодор Владимирович Смирнов (1890−1938), священномученик диакон Гавриил Николаевич Архангельский; 1885−1938).

Страница оперативного приказа НКВД № .447 от 30 июля 1937 г.

Как и матушка Елена, все они прибыли по этапу в город Лесозаводск, БАМЛАГ НКВД, 19 отделение, 145-я колонна в 1937 году. Еще 30 июля 1937 г. НКВД был отдан оперативный приказ № 447 о расстреле находившихся в тюрьмах и лагерях заключенных, в том числе осужденных по статье 58. (Секретный приказ НКВД от 30 июля 1937 года. На основании этого приказа с августа 1937 года по ноябрь 1938 года 390 тыс. человек были казнены, 380 тыс. отправлены в лагеря ГУЛАГа. Таким образом, установленные первоначально квоты — репрессировать 268,95 тыс. человек, из которых 75,95 тыс. расстрелять, были превышены в несколько раз. Операция по этому приказу стала крупнейшей массовой операцией Большого террора). Все священномученики, о которых мы вспоминаем, прибыли в лагерь в то время, когда еще продолжал действовать этот людоедский сталинский указ о массовых репрессиях.

Из преамбулы приказа: «Перед органами государственной безопасности стоит задача — самым беспощадным образом разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой против основ советского государства».

К репрессируемым лицам относились «наиболее активные антисоветские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников и прочих, которые содержатся в тюрьмах, лагерях, трудовых поселениях и колониях».

Следствие проводилось «ускоренно и в упрощенном порядке», без соблюдения элементарных прав. Заседания происходили за закрытыми дверями, в отсутствие обвиняемого, не оставляя ему никакой возможности защиты. Пересмотр вынесенных тройками решений, не был предусмотрен приказом, поэтому приговоры выполнялись быстро. В отличие от процессов против партийной элиты, признания обвиняемых не играли роли. Было указано на необходимость придерживаться строжайшей секретности, на допустимые упрощения при ведении следствия и скорость судебных процессов. Также рекомендовалось найти подходящие места для осуществления расстрелов и захоронения тел.

Во исполнение этого приказа в феврале 1938 года против духовенства и верующих, собранных в 145-й колонне концлагеря, было начато новое дело. Осведомители доносили что священники в лагере поют вслух молитвы и обсуждают грядущие церковные праздники. Всего по делу был привлечен 31 человек, из которых четверо признали вину, остальные виновными себя не признали. Из материалов следствия известно, что находясь в лагере, московские священномученики вместе с другими священнослужителями устраивали нелегальные богослужения.

БАМЛАГ

31 марта 1938 года тройка НКВД на основании показаний свидетелей и некоторых обвиняемых предъявила стандартное обвинение: «контрреволюционные разговоры и агитация в лагере», а также «проявление террористических настроений в отношении вождя партии и членов правительства». Статья 58−10 УК РСФСР. Приговор: высшая мера наказания — расстрел. Всех обвиняемых приговорили к расстрелу, но о приговоре им не сообщили. Ещё несколько месяцев приговоренные к смерти продолжали ходить на общие работы, иные же страдальчески скончались до исполнения приговора.

Монахиня Елена (Коробкова) скончалась 7 июня 1938 года еще до приведения приговора в исполнение, и была погребена в безвестной могиле.

Еще раньше, 4 мая 1938 года скончался священник Алексий Протопопов[2]: надорвавшись на этих «горьких работах», он попал в лазарет, где и умер от паралича сердца 4 мая 1938 года, в день поминовения усопших — на Радоницу. Место его захоронения также неизвестно.

Остальных приговоренных расстреливали, вероятно, по утвержденному графику. 5 июля 1938 года были расстреляны диакон Гавриил Архангельский[3] и диакон Феодор Смирнов[4], а вместе с ними и большинство осужденных по этому делу. 5 августа был расстрелян священник Михаил Троицкий[5], а 22 сентября — иеромонах Андроник (Суриков)[6]

Преподобномученица Елена (Коробкова) канонизирована Определением Священного Синода от 26 июля 2010 г. и включена с состав Собора новомучеников и исповедников Российских ХХ века по представлению от Московской епархии.

Тропарь, глас 4:

Просла́вим, ве́рнии, преподобному́ченицу Еле́ну,/ я́же во дни лю́тых гоне́ний на Це́рковь Христо́ву/ тве́рдым испове́данием ве́ры свеща́ негаси́мая яви́лася еси́/ и ве́рность Го́споду своему́ да́же до сме́рти сохрани́ла еси́./ Ны́не же с ли́ки новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ предстоя́щи Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ мо́лится о просвеще́нии и спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 2:

Соше́дшеся любо́вию / в па́мять преподобному́ченицы Еле́ны,/ све́тло просла́вим по́двиги ея́,/ та бо во дни лихоле́тия,/ в хра́ме Святы́я Тро́ицы моли́лася еси́ / с се́страми свои́ми духо́вными,/ си́лою Креста́ и благода́тию Ду́ха укрепля́ема,/ положи́ла еси́ ду́шу свою́ за Жениха́ Своего́,/ Христа́ Бо́га на́шего./ Ея́же моли́твами, Го́споди,/ сохрани́ весь Схо́дненскую/ жи́тели ея́ во благоче́стии наста́ви, / и нас в ве́ре Правосла́вней утверди́.

МОЛИТВА

О свята́я преподобному́ченице Христо́ва Еле́но, о́браз благоче́стия на земли́ яви́вшая, му́ченическою кончи́ною тве́рдость ве́ры своея́ засвиде́тельствовавшая и вене́ц нетле́нный на Небесе́х восприя́вшая! При́зри на нас, недосто́йных, умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тя призыва́ющих, ве́руем бо, я́ко твои́х страда́ний ра́ди за ве́ру и́стинную ве́лие дерзнове́ние к Бо́гу и́маши. Ны́не у́бо, Го́споду предстоя́, умоли́ Его́, да укроти́т в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, и да водвори́т в земли́ Ру́сской мир, тишину́ и благоче́стие, да сохрани́т град наш, храм сей святы́й, иде́же ты ду́хом любве́ твоея́ неотсту́пно пребыва́еши, и всем лю́дем, с ве́рою и наде́ждою к тебе́ приходя́щим, испроси́ любо́вь друг ко дру́гу нелицеме́рную и неосла́бное терпе́ние. Помози́ всем служа́щим во хра́ме Святы́я Тро́ицы гра́да на́шего, прихо́жанам при́сно тя чту́щим, и соблюди́ всех моля́щихся в нем невреди́мы от искуше́ний диа́вольских и от вся́каго зла, утверди́ в и́стинней ве́ре и благоче́стии не то́кмо почита́ющих тя, но и всех жи́телей гра́да на́шего. Моли́ Всеми́лостиваго Бо́га, да сохрани́т нас от гла́да и вся́ких боле́зней, да пода́ст нам изоби́лие плодо́в земны́х на потре́бу лю́дем, и да сподо́бимся моли́твами твои́ми Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

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Источники:

1. Игумен Дамаскин (Орловский). Московские Епархиальные Ведомости № 9−10 за 2010 год.

2. ГАРФ. Ф. 10 035. Д. 20 817; Д. П-27 624; Д. П-14 838.

3. УВД по Амурской обл. Д. Р-607.

Примечания:

[1] Лесозаводск — город в Приморском крае России. Расположен на реке Уссури в 349 км от Владивостока. История города ведет начало с образования в 1894 году переселенцами из Киевской, Черниговской и Полтавской губерний. В 1924 году на правом берегу реки был основан лесопильный завод, позднее выросший в «Уссурийский деревообрабатывающий комбинат» — крупнейший на Дальнем Востоке.

[2] Священномученик Алексий Николаевич Протопопов (1880−1938) († 4 мая). Служение: священник Елоховской церкви г. Москвы (1903−1907), церкви Казанской иконы Божией Матери в Сущево (1907−1929), Пименовской церкви (1930−1934), собора Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуево (1934−1935), церкви Казанской иконы Божией Матери в селе Казанское Павлово-Посадского района Московской области (1935−1937).

[3] Священномученик Диакон Гавриил (Архангельский Гавриил Николаевич; 1885−1938) († 5 июля.).Служение: псаломщик (1905−1915), диакон храма Воскресения Словущего в Сокольниках (1915−1934), храма Преображения Господня, Преображенская пл., Москва (1934−1937).

[4] Священномученик Диакон Феодор Владимирович Смирнов (1890−1938) († 5 июля). Служение: диакон Воскресенского храм села Раменье, Шаховского р-на, Московской обл. (1913−1917), церкови Воскрешения Лазаря (Духосошественская церковь) на Лазаревском кладбище, г. Москва (1917−1932), церкви в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще, г. Москва (1932−1937).