Священномученик Гавриил родился в 1885 году в селе Архангельское Волоколамского уезда Московской губернии в семье псаломщика Николая Архангельского. В 1906 году по увольнении из 4-го класса Волоколамского духовного училища Гавриил Николаевич был назначен псаломщиком к Петропавловскому храму, что в селе Петропавловское Богородского уезда при реке Клязьме, в 1909 году — переведён псаломщиком к Михаило-Архангельскому храму в селе Архангельском Волоколамского уезда, а в 1911 году — к Петропавловскому храму при Мариинской больнице в Москве. С 1907 года он был учителем пения в Старо-Псарьковской церковно-приходской школе в Богородском уезде, с 1910 года — в Михаило-Архангельской церковно-приходской школе.

28 сентября 1915 года Гавриил Николаевич был рукоположен во диакона к Петропавловской церкви при Мариинской больнице в Москве. С 1934 года диакон Гавриил стал служить в Преображенском храме на Преображенской площади. Здесь его и застали гонения конца 1930-х годов.

11 декабря 1937 года были арестованы и заключены в Таганскую тюрьму некоторые члены причтов Преображенского и Богоявленского, что в Елохове, храмов и среди них диакон Гавриил Архангельский. На следующий день диакон Гавриил был допрошен. Узнав, кто ещё служил с ним в храме, часто ли собирались вместе служившие и по какому поводу, следователь спросил, не велось ли между ними разговоров на политические темы, когда они собирались у архиепископа Дмитровского, викария Московской епархии Сергия (Воскресенского).

— При посещении нашим причтом архиепископа Сергия никаких разговоров на общественно-политические темы мы не вели. Помню только, что, когда была опубликована новая конституция, архиепископ поздравил нас с получением гражданских прав, — сказал диакон.

— Следствие располагает данными, что вы лично среди окружающих вас лиц духовного звания и верующих вели контрреволюционную пропаганду, распространяя провокационные слухи о гонении на религию и духовенство в СССР, о предстоящей войне фашистских стран с СССР и поражении последнего в этой войне. Признаёте ли вы это?

— Нет, я этого не признаю.

16 декабря следователи допросили диакона Михаила Толузакова, привлекавшегося ими в качестве свидетеля во всех тех случаях, когда у них не было достаточных данных, чтобы оформить обвинение. О диаконе Гаврииле он показал: «Архангельский враждебно настроен против советской власти. Проводил работу по привлечению верующих к церкви, во время закрытия церкви на Красной Пресне подстрекал верующих к массовым выступлениям и сбору подписей под протестом против закрытия церкви».

20 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила диакона Гавриила к десяти годам заключения в концентрационном лагере, и 5 февраля 1938 года он с этапом заключённых прибыл в город Лесозаводск, в 19-е отделение Бамлага НКВД.

Почти сразу же после прибытия в лагерь против диакона Гавриила и духовенства, находившегося в лагере и собранного в 145-й колонне, было начато новое дело. В начале марта 1938 года осведомители донесли в оперчасть НКВД, что собравшиеся в лагере священники поют вслух молитвы и обсуждают грядущие церковные праздники. 12 марта в качестве обвиняемого был допрошен один из священников Московской епархии, протоиерей Леонид Харьюзов, признавший себя виновным в том, что участвовал в контрреволюционных разговорах, которые велись среди заключённых. Был допрошен священник из Москвы Иоанн Соколов, который также признал себя виновным и что контрреволюционные разговоры духовенством велись. Затем стали допрашиваться свидетели. Всего по делу привлекли тридцать одного человека, из них четверо признали себя виновными, остальные виновными себя не признали, среди них и диакон Гавриил Архангельский. 31 марта 1938 года тройка НКВД на основании показаний свидетелей и некоторых обвиняемых приговорила их всех к расстрелу. Однако они не были сразу убиты, продолжали ходить на общие работы, иные же страдальчески скончались до исполнения приговора, как священник Алексий Протопопов.

5 июля 1938 года все арестованные, кто дожил до этого последнего для них дня на земле, были расстреляны и среди них — диакон Гавриил Архангельский.

Священномученик Гавриил причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года. Определение Священного Синода от 12 октября 2007 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 412−414