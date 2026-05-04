Священномученик Алексий родился 15 марта 1880 года в селе Ильинском Бронницкого уезда Московской губернии в семье псаломщика Николая Михайловича Протопопова. В 1896 году Алексей окончил Перервинское духовное училище, в 1902-м — Московскую Духовную семинарию и был назначен учителем в одну из церковноприходских школ Москвы.

В 1903 году Алексей Николаевич был рукоположен во диакона к Богоявленскому храму в Москве, а в 1907 году переведён в Казанскую церковь в Сущеве, где прослужил до её закрытия в 1930 году и тогда был переведён в храм преподобного Пимена Великого. После того как храм в 1934 году был захвачен обновленцами, диакон Алексий стал служить в соборе в честь Рождества Божией Матери в городе Орехово-Зуеве. В 1935 году он был рукоположен во священника ко храму в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Казанском Павло-Посадского района, в котором и прошло всё его недолгое пастырское служение до массовых гонений 1937 года.

20 ноября 1937 года сотрудники НКВД допросили трёх свидетелей: старосту, члена церковной двадцатки и одного из прихожан Казанского храма. Они показали, что их священник часто проповедует — иногда во время службы, иногда после службы, стараясь как можно полнее раскрыть содержание и указать на значение того или иного праздника, и в особенности престольного — Казанской иконы Божией Матери. Свидетели также показали, что священник неоднократно обращался к прихожанам, чтобы они материально помогли храму, в котором только что был произведён ремонт, помогли деньгами на закупку дров для отопления и на оплату налогов государству, а также собрали средства на содержание Патриархии. Во время служения на престольные праздники отец Алексий говорил, что всякий прихожанин должен с таким радостным чувством уходить после службы домой, чтобы эта радость через него стала достоянием и его домашних, чтобы и им захотелось прийти в храм. Свидетели показали, что священник во время проповеди жаловался, что стало мало ходить в храм православных, что раньше государство помогало Церкви, а сейчас, при советской власти, происходит всё наоборот: церкви разрушаются, колокола снимаются, церковные ценности изымаются.

Отец Алексий был арестован 27 ноября 1937 года и заключён в ногинскую тюрьму, где в течение нескольких дней его допрашивали разные следователи.

— Следствие располагает материалами о том, что вы систематически ведёте антисоветскую агитацию, направленную на срыв мероприятий партии и правительства. Следствие требует от вас откровенных и правдивых показаний по этому вопросу. В чём выражается ваша антисоветская агитация? — потребовал ответа от священника следователь.

— Я никакой антисоветской агитацией не занимался и по этому вопросу показать ничего не могу, — ответил отец Алексий.

— Дайте показания, что вы говорили во время службы в религиозный праздник так называемой «Казанской»?

— 4 ноября, во время службы на празднование Казанской, я выступил по просьбе церковного совета со словом о том, что на отопление церкви нет дров. Для того, чтобы совершать богослужения, надо заготовить дрова. Поскольку у нас на это средств не имеется, я попросил верующих села Казанское, чтобы они пожертвовали на покупку дров и другие церковные нужды. После моего обращения был сделан обход с тарелкой, и кто сколько мог — пожертвовал.

— Дайте показания, что вы говорили верующим во время богослужения на празднование в так называемый «Николин день»?

— Я выступил со словом во время богослужения, чтобы верующие пожертвовали, кто сколько сможет, на содержание нашей епархии. После моего слова был сделан обход с кружкой. Больше я ничего не говорил.

— Следствию известно, что вы восхваляли дореволюционное время и враждебно, в контрреволюционном духе отзывались о существующем строе, обвиняя в гонении на религию и духовенство. Признаёте себя в этом виновным?

— Да, мне известно, что такие ценности, как колокола и другие, были изъяты, но я это никогда не осуждал и с амвона по этому поводу никогда не выступал, и виновным себя в этом не признаю.

— Вы следствию даёте ложные показания. Следствие требует от вас правдивых показаний по существу дела.

— Я следствию даю правдивые показания по существу дела и ещё раз свою виновность в антисоветской деятельности отрицаю.

После допросов отец Алексий был отправлен в Таганскую тюрьму в Москве. 3 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к десяти годам заключения в концентрационном лагере. Священник Алексий Протопопов скончался в заключении 4 мая 1938 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Алексий прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Апрель». Тверь. 2006. С. 228−230