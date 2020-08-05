Священномученик Михаил, двоюродный брат священномученика Илариона, архиепископа Верейского, родился 6 ноября 1888 года в селе Покровском Алексинского уезда Тульской губернии в семье священника Михаила Петровича Троицкого и его супруги Анны Александровны. 8 ноября младенец был крещён дедушкой, заштатным священником Благовещенской церкви села Липицы Каширского уезда Петром Троицким. В 1904 году Михаил окончил Тульское духовное училище, в 1911-м — Тульскую духовную семинарию. 15 июля 1913 года он был рукоположен во священника ко храму Покрова Пресвятой Богородицы в родном селе, на место почившего к этому времени отца; 2 сентября того же года он был назначен законоучителем Якшинской земской школы.

В 1915 году отец Михаил поступил в Московскую духовную академию, но после окончания трёх курсов был вынужден оставить учёбу в связи с закрытием академии после государственного переворота в октябре 1917 года и поступил служить в храм в селе Троицком Подольского уезда, а чуть позже — в Успенскую церковь в селе Валищеве того же уезда, строительство которой началось ещё в 1907 году, а освящена она была только в 1919-м.

27 ноября 1937 года отец Михаил был арестован и заключён в тюрьму в городе Серпухове. Вызванные на допрос свидетели из местных крестьян показали, что священник жаловался, что советская власть притесняет духовенство, требует от него уплаты непосильных налогов, старается уничтожить религию, высказывал контрреволюционные взгляды, критикуя мероприятия, проводимые советской властью. Один из свидетелей показал, что в начале ноября 1937 года он вручил священнику письменные требования на самообложение, на что тот будто бы стал говорить, что смотри, мол, «как издевается советская власть над нами, ведь ты сам видишь, что нам совсем платить нечем, а нам всё шлют, разве это не издевательство».

Вызвав в самый день ареста священника на допрос, следователь спросил его:

— Следствие располагает данными, что вы среди населения проводили антисоветскую агитацию. Признаёте в этом себя виновным?

— Нет, виновным себя не признаю, антисоветскую агитацию я не проводил, — ответил отец Михаил.

В тот же день следствие было закончено, и на следующий день составлено обвинительное заключение, в котором священник обвинялся в том, что, «используя религиозные обряды, вёл среди верующих контрреволюционную агитацию, высказывая враждебные взгляды на советскую власть».

1 декабря 1937 года тройка при УНКВД СССР по Московской области приговорила отца Михаила к десяти годам заключения в концентрационном лагере, и он был переведён сначала в Бутырскую тюрьму в Москве, а затем отправлен этапом в город Лесозаводск Уссурийской области Дальневосточного края, куда прибыл вместе с большой партией заключённых 5 февраля 1938 года. Отец Михаил пробыл в заключении три с половиной месяца, когда против него и других священнослужителей в соответствии с распоряжением советского правительства было начато новое дело.

В марте 1938 года один из заключённых 145-й колонны, в которой было много священнослужителей, высланных из Москвы, где находился и отец Михаил, подал на них донос. По доносу был арестован протоиерей Леонид Харьюзов, который на допросе 12 марта малодушно этот донос подтвердил. После этого были арестованы тридцать один человек; четверо из них признали себя виновными и оговорили других.

Священник Михаил Троицкий виновным себя не признал. 31 марта 1938 года тройка УНКВД по Дальневосточному краю приговорила его к расстрелу. После приговора священника по-прежнему продолжали выводить на общие работы в лагере вместе с другими. Четыре месяца приговорённые к расстрелу работали на общих работах, по всей видимости даже не зная о своём приговоре. Священник Михаил Троицкий был расстрелян 5 августа 1938 года и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 25 декабря 2009 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.1». Тверь. 2016. С. 480−482

Собор Новомучеников и Исповедников Российских