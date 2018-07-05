Священномученик Феодор родился 5 апреля 1890 года в селе Раменье Волоколамского уезда Московской губернии в семье псаломщика Владимира Смирнова. В 1913 году Фёдор окончил три курса Вифанской Духовной семинарии. Он женился на дочери священника Василия Ивановича Орлова Анне, брат которой, священник Сергий Орлов, впоследствии мученически пострадал во время безбожных гонений. 5 апреля 1913 года Фёдор был определён диаконом к Воскресенской церкви села Раменье и вскоре после этого рукоположен. До 1917 года он состоял также законоучителем в Михалевской и Воскресенской земских школах.

16 ноября 1917 года диакон Феодор был переведён в Духосошественский храм на Лазаревском кладбище в Москве. 28 октября 1920 года он был награждён двойным орарем. В 1932 году храм на Лазаревском кладбище был властями закрыт, и диакона Феодора перевели в храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной Роще, где он прослужил до своего ареста. Много лет спустя, сын диакона Феодора с большой любовью вспоминал об отце, которому он был много обязан приобщением к дому Божьему. Несмотря на то, что воцерковление и своих детей было в то время небезопасным даже и для священнослужителей, отец Феодор в семь лет ввёл его в алтарь, где он продолжал прислуживать и тогда, когда отец был арестован. Сын вспоминал, что, благодаря именно отцу, он пронёс через всю тогдашнюю тяжёлую жизнь радость познания Божией истины и очищающей душу благодати.

Диакон Феодор был арестован 10 декабря 1937 года и заключён в Таганскую тюрьму. 15 декабря следователь допросил его.

— Ваше отношение к советской власти?

— Моё отношение к советской власти лояльное, — ответил арестованный.

— Вы говорите неправду, следствие располагает материалами, что вы антисоветски настроенный человек. Дайте правдивые показания.

— Я говорю правду.

— Вы говорите неправду, — продолжал настаивать следователь, — следствие располагает материалами, что вы среди окружающих распространяли контрреволюционные слухи о гонении на религию и духовенство в Советском Союзе, о насильственном закрытии церквей, а также вели контрреволюционную деятельность, направленную на срыв выборной кампании в Верховный Совет. Дайте правдивые показания.

— Вышеуказанной деятельностью я не занимался, — ответил диакон.

В качестве штатного свидетеля был вызван настоятель храма, где служил диакон Феодор, священник Аркадий Янковский, который дополнил своими показаниями следственный материал. Он показал, что диакон Феодор «вёл антисоветскую агитацию, направленную на срыв выборов в Верховный Совет. В моём присутствии он заявлял: «Коммунисты хвалятся, что у них в стране самые демократичные выборы, — это неправда, в стране нет никаких демократичных выборов. Кандидатов в Верховный Совет выставила сама партия, а не народ. За этих кандидатов она будет насильно заставлять голосовать. Но я хорошо знаю, что на это многие не пойдут, они будут голосовать против этих кандидатур, а некоторые и совсем не пойдут на выборы"… Как-то меня на улице встретил Смирнов и спросил: «Вы ничего не знаете?» Я удивлённо спросил: «А что?» Тогда он мне рассказал такую вещь: «Вы посмотрите, что делается в Советском Союзе, — церкви все закрываются без согласия верующих. Верующие и духовенство подвергаются гонению. За то, что они верующие, их арестовывают и высылают в отдалённые места Советского Союза, где пытают и морят голодом»».

Словно в подтверждение правоты всего того, что говорил свидетель, 20 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила диакона Феодора к десяти годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен в город Лесозаводск Приморского края в 19-е отделение Бамлага, где встретился с голодом, непосильным каторжным трудом и нечеловеческими условиями содержания. Но мучителям и того было мало — в феврале 1938 года против духовенства и верующих, собранных в 145-й колонне концлагеря, было начато новое дело. Диакон Феодор только и успел послать из лагеря родным в Москву одно письмо и получить от них посылку, после чего всякая связь с ним прервалась. На допросах он виновным себя не признал.

31 марта 1938 года тройка НКВД приговорила тридцать одного заключённого лагеря к расстрелу и среди них диакона Феодора, но о приговоре им не сообщили. Ещё три месяца приговорённые к смерти продолжали работать. Диакон Фёдор Смирнов был расстрелян 5 июля 1938 года и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Феодор прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 12 октября 2007 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 409−412

Собор Новомучеников и Исповедников Российских