Обнародовано расписание мемориальных богослужений в храмах РПЦ и РПЦЗ по русским воинам, отдавшим свою жизнь в борьбе с большевиками…

22 ноября 1921 года, спустя ровно год после прибытия первых частей Русской Армии в Галлиполи, генерал-лейтенант барон Врангель учредил Общество Галлиполийцев. В память об этом событии, Главным правлением Союза потомков Галлиполийцев было принято решение ежегодно, в ближайшую субботу к 22 ноября, везде, где это возможно служить панихиду в местах, где проживают потомки Галлиполийцев и Белых воинов, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

20-го ноября 2021 года, в очередной раз, Союз потомков Галлиполийцев призывает всех присоединится к общей молитве «о наших отцах и дедах, героях Белого движения».

«Традиционно, просим всех вас, рассеянных по всему свету, организовать в вашем месте нахождения, эту памятную панихиду, поминающую героический подвиг наших предков. Те из вас, кто сможет провести у себя поминальную панихиду, просим нас оповестить по следующему адресу: contact@udcrg.org», — говорится в воззвании Союза.

В этом году панихиды уже назначены в следующих городах:

— Париж (Франция), у памятника Галлиполийцам в Сент-Женевьев-де-Буа, в 15.00

— Нью-Йорк (США), синодальный Знаменский собор, в 10.00

— Женева (Швейцария), кафедральный собор Воздвижения Креста Господня, в 11.00

— Лондон (Англия), кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и святых Царственных Мучеников (57 Harvard Road, Chiswick London), в 11.30

— Мадрид (Испания), кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины, в 12.00

— Монреаль (Канада), кафедральный собор во имя святителя Николая Чудотворца (422 St. Joseph Boulevard West, Montreal), в 16.00

— Ставрополь (Россия), кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери, в 10.00

— Брюссель (Бельгия), храм св. прав. Иова Многострадального в память Св. Царя-Мученика Николая II и всех в смуте убиенных, в 16.30

— Люксембург (Люксембург), храм свв. апп. Петра и Павла, в 16.00

— Флоренция (Италия), храм Рождества Христова, в 16.15

— Канны (Франция), Chapelle Saint-Roch (9 Rue Saint-Dizier — 6 400 Cannes), в 17.45

— Санкт-Петербург (Россия), храм святого великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Пестеля, 2А, Санкт-Петербург), в 12.00

— Стамбул (Турция), храм святых равноапостольных Константина и Елены, Летняя резиденция «Императорского» посольства (Büyükdere Mahallesi, Piyasa Cd. No:69, 34 453 Sarıyer/İstanbul), в 11.00

— Галлиполи (Турция), У Галлиполийского памятника (22-го ноября), в 14.00

— Лион (Франция), церковь Св. Иоанна Русского (4, petite rue de la Viabert — 69 006 — Lyon), в 16.15

— Мурмелон (Франция), скит Всех Святых в Земле Российской Просиявших (27-го ноября), в 16.30

— Грузия, Веджинская Лавра, Спасо-Вознесенский мужской монастырь, в 12.00

— Ментон (Франция), церковь Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» и Николая Чудотворца, в 9.00

— Михайловск, (Ставропольский край, Россия), храм святого Великомученика Артемия, в 10.00

— Биарриц (Франция), на кладбище Cimetière du Sabaou, в 17.00

— Рим (Италия), церковь святителя Николая Чудотворца (Via Palestro, 69/71, 185 Roma), в 12.00

— Рабат (Марокко), храм Воскресения Христова, в 17.00

— Хартфорд (США), приход святого великомученика и целителя Пантелеимона (г. Хартфорд, штат Коннектикут), в 17.30

— Москва (Россия), храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе (Нижняя Красносельская улица, д. 12, стр. 1) в 9.00 — Литургия, в 11.00 панихида

— Воронеж, (Россия), храм Святого Равноапостольного Князя Владимира (у Ротонды), в 9.00

— Ницца (Франция) Свято-Николаевский собор, (Cathédrale St. Nicolas — Avenue Nicolas II — 6 000 — Nice), в 11.00

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