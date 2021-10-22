Русская линия
Сводка новостей от 22 октября 2021

Союз потомков Галлиполийцев призвал совершить панихиды по Белым воинам
Обнародовано расписание мемориальных богослужений в храмах РПЦ и РПЦЗ по русским воинам, отдавшим свою жизнь в борьбе с большевиками…

Вынос плащаницы в Галлиполи в 1921г.22 ноября 1921 года, спустя ровно год после прибытия первых частей Русской Армии в Галлиполи, генерал-лейтенант барон Врангель учредил Общество Галлиполийцев. В память об этом событии, Главным правлением Союза потомков Галлиполийцев было принято решение ежегодно, в ближайшую субботу к 22 ноября, везде, где это возможно служить панихиду в местах, где проживают потомки Галлиполийцев и Белых воинов, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

20-го ноября 2021 года, в очередной раз, Союз потомков Галлиполийцев призывает всех присоединится к общей молитве «о наших отцах и дедах, героях Белого движения».

«Традиционно, просим всех вас, рассеянных по всему свету, организовать в вашем месте нахождения, эту памятную панихиду, поминающую героический подвиг наших предков. Те из вас, кто сможет провести у себя поминальную панихиду, просим нас оповестить по следующему адресу: contact@udcrg.org», — говорится в воззвании Союза.

В этом году панихиды уже назначены в следующих городах:

— Париж (Франция), у памятника Галлиполийцам в Сент-Женевьев-де-Буа, в 15.00

— Нью-Йорк (США), синодальный Знаменский собор, в 10.00

— Женева (Швейцария), кафедральный собор Воздвижения Креста Господня, в 11.00

— Лондон (Англия), кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и святых Царственных Мучеников (57 Harvard Road, Chiswick London), в 11.30

— Мадрид (Испания), кафедральный собор святой равноапостольной Марии Магдалины, в 12.00

— Монреаль (Канада), кафедральный собор во имя святителя Николая Чудотворца (422 St. Joseph Boulevard West, Montreal), в 16.00

— Ставрополь (Россия), кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери, в 10.00

— Брюссель (Бельгия), храм св. прав. Иова Многострадального в память Св. Царя-Мученика Николая II и всех в смуте убиенных, в 16.30

— Люксембург (Люксембург), храм свв. апп. Петра и Павла, в 16.00

— Флоренция (Италия), храм Рождества Христова, в 16.15

— Канны (Франция), Chapelle Saint-Roch (9 Rue Saint-Dizier — 6 400 Cannes), в 17.45

— Санкт-Петербург (Россия), храм святого великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Пестеля, 2А, Санкт-Петербург), в 12.00

— Стамбул (Турция), храм святых равноапостольных Константина и Елены, Летняя резиденция «Императорского» посольства (Büyükdere Mahallesi, Piyasa Cd. No:69, 34 453 Sarıyer/İstanbul), в 11.00

— Галлиполи (Турция), У Галлиполийского памятника (22-го ноября), в 14.00

— Лион (Франция), церковь Св. Иоанна Русского (4, petite rue de la Viabert — 69 006 — Lyon), в 16.15

— Мурмелон (Франция), скит Всех Святых в Земле Российской Просиявших (27-го ноября), в 16.30

— Грузия, Веджинская Лавра, Спасо-Вознесенский мужской монастырь, в 12.00

— Ментон (Франция), церковь Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» и Николая Чудотворца, в 9.00

— Михайловск, (Ставропольский край, Россия), храм святого Великомученика Артемия, в 10.00

— Биарриц (Франция), на кладбище Cimetière du Sabaou, в 17.00

— Рим (Италия), церковь святителя Николая Чудотворца (Via Palestro, 69/71, 185 Roma), в 12.00

— Рабат (Марокко), храм Воскресения Христова, в 17.00

— Хартфорд (США), приход святого великомученика и целителя Пантелеимона (г. Хартфорд, штат Коннектикут), в 17.30

— Москва (Россия), храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе (Нижняя Красносельская улица, д. 12, стр. 1) в 9.00 — Литургия, в 11.00 панихида

— Воронеж, (Россия), храм Святого Равноапостольного Князя Владимира (у Ротонды), в 9.00

— Ницца (Франция) Свято-Николаевский собор, (Cathédrale St. Nicolas — Avenue Nicolas II — 6 000 — Nice), в 11.00

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Союз потомков Галлиполийцев призвал совершить панихиды по Белым воинам
Обнародовано расписание мемориальных богослужений в храмах РПЦ и РПЦЗ по русским воинам, отдавшим свою жизнь в борьбе с большевиками...

Год без отца Димитрия Смирнова
В Москве на могиле священника была отслужена торжественная панихида. Кроме того, в Православном просветительском центре состоится вечер памяти батюшки...

Владимир Путин: Если на Западе кто-то хочет отказаться от таких базовых вещей, как мама, папа, семья или различие полов, то это его право. Но навязывать этот выбор нам мы не позволим
Президент России заявил, что Москва выступает за традиционные ценности и не станет от них отказываться в угоду Западу...

Общефедерального локдауна в России не будет
В Совете Федерации заявили, что не видят никакой необходимости вводить повсеместно жёсткие карантинные ограничения...

Православная Церковь Чешских земель и Словакии продолжает поддерживать каноническую Церковь на Украине
Архиепископ Пражский Михаил принял участие в празднике Хустской епархии Украинской Православной Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим Корсунскую икону Божией Матери...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика