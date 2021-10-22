Русская линия
Сводка новостей от 22 октября 2021

Общефедерального локдауна в России не будет
В Совете Федерации заявили, что не видят никакой необходимости вводить повсеместно жёсткие карантинные ограничения…

Совет ФедерацииГлава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в общефедеральном локдауне. Таким образом, в Совете Федерации дали надежду россиянам, что в Кремле не станут вводить жёстких каратинных мер, которые могут нанести серьёзный ущерб российской экономике, сообщает РИА Новости.

«Россия — огромная страна по территории, по численности населения. У нас 85 регионов. У нас 11 часовых поясов. И не всегда оправданно и целесообразно принимать общефедеральные решения. Я полагаю, что локдаун не следует принимать и нецелесообразно», — сказала Матвиенко российским журналистам. По ее словам, это будет огромным ударом по экономике, это будет психологическим ударом по гражданам.

«В этом нет необходимости. Именно поэтому были переданы права субъектам Федерации, чтобы на местах с учётом особенностей и остроты принимались меры», — сказала Матвиенко.

Русская линия

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Общефедерального локдауна в России не будет
В Совете Федерации заявили, что не видят никакой необходимости вводить повсеместно жёсткие карантинные ограничения...

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