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Сводка новостей от 22 октября 2021

Год без отца Димитрия Смирнова
В Москве на могиле священника была отслужена торжественная панихида. Кроме того, в Православном просветительском центре состоится вечер памяти батюшки…

Вечер памяти по отцу Димитрию Смирнову24 октября 2021 года в 16:00 в Православном просветительском центре в Москве (ул. Красноармейская д. 2 стр. 4) состоится вечер памяти протоиерея Димитрия Смирнова, посвящённый годовщине его отшествия ко Господу, сообщает Мультимедийный блог отца Димитрия.

21 октября 2021 года, в день самой кончины отца Димитрия, у могилы священника рядом с храмом Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке состоялась торжественная панихида.

Богослужение прошло при большом стечении верующих и духовенства Русской Православной Церкви, которые буквально засыпали могилу отца Димитрия цветами.

Панихиду по приснопоминаемому батюшке возглавил друг отца Димитрия, викарий Патриарха Московского и всея Руси, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).

Царствие Небесное, вечный покой, дорогому отцу Димитрию!

Русская линия

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Год без отца Димитрия Смирнова
В Москве на могиле священника была отслужена торжественная панихида. Кроме того, в Православном просветительском центре состоится вечер памяти батюшки...

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